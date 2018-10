Islamisté na jihu Sýrie osvobodili šest z 27 rukojmích. Výměnou za své lidi a výkupné

před 12 minutami

Teroristická organizace Islámský stát (IS) osvobodila šest z 27 rukojmích, které zadržovala od útoku z 25. července v provincii Suvajdá na jihu Sýrie. V sobotu o tom informovala agentura AFP s odvoláním na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR). Mezi osvobozenými jsou dvě ženy a čtyři děti, uvedla SOHR. Podle SOHR se jedná o první fázi dohody uzavřené se syrským režimem "k osvobození všech rukojmích výměnou za 60 členů Islámského státu vězněných režimem a výkupné ve výši 27 milionů dolarů". Uvedl to šéf organizace Ramí Abdar Rahmán. Členové IS během červencové ofenzivy v provincii Suvajdá unesli přes 30 lidí, převážně žen a dětí. Nejméně dvě osoby od té doby zemřely.