Íránec po více než dvou měsících ukončil hladovku, reagoval na propuštění své ženy

před 1 hodinou

Uvězněný íránský aktivista Araš Sádekí v úterý přestal držet hladovku, reagoval tak na dočasné propuštění své ženy z vězení. Stalo se tak den poté, co případ vyvolal v Íránu nezvyklý protest několika set Íránců před Sádekího věznicí Evín, uvedla agentura AP. Sádekí si odpykává trest vězení v trvání 19 let, který mu byl vyměřen za protistátní spiknutí a urážku zakladatele íránské republiky, hladovku začal držet 24. října. Podle Amnesty International dostal aktivista 15 let vězení. Jak uvedl jeho advokát, Sádekího prý již chtěli převézt do nemocnice, kde měl být krmen nitrožilně. Jeho manželka byla propuštěna na několik dní, její setrvání na svobodě ale může být prodlouženo.

autor: ČTK