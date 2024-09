Írán bude konečně svobodný. Izrael stojí při vás, vzkázal Netanjahu v projevu Íráncům

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělním projevu promluvil přímo k íránskému obyvatelstvu, kterému vzkázal, že při něm Izrael stojí. Předseda izraelské vlády zároveň zkritizoval íránské teokratické vedení, jeho podporu palestinského teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy a militantního libanonského hnutí Hizballáh.

Izrael tvrdí, že v poslední době zmařil několik íránských pokusů o atentát na izraelském území, přičemž některé z těchto plánů byly ve velmi pokročilé fázi. Podle serveru The Times of Israel informovala izraelská bezpečnostní služba Šin Bet. Zároveň uvedla, že se Írán pokouší páchat atentáty stále častěji.

"Šin Bet v uplynulých týdnech zaznamenala výrazný nárůst íránských pokusů o atentáty proti cílům v Izraeli," uvedla izraelská bezpečnostní služba, aniž upřesnila, na koho Teherán chystal atentát. Zároveň uvedla, že se Írán pokouší naverbovat izraelské civilisty, kteří by škodili vysokým představitelům země.

Írán se podle Šin Bet také pokoušel získat izraelské spolupracovníky přes internet. Íránští agenti podle služby vyhledávají izraelské cíle na sociálních sítích, včetně kanálů týkajících se kryptoměn, financí a pracovních inzerátů, načež jim nabízejí vysokou odměnu za plnění různých úkolů, včetně "umísťování peněz nebo telefonů na různých místech v Izraeli, distribuce letáků, malování graffiti, a dokonce i zapalování aut a fyzického poškozování lidí", uvádí prohlášení. Šin Bet v této souvislosti vyzvala veřejnost k obezřetnosti a hlášení jakékoliv podezřelé činnosti.

"Každý den vidíte režim, který si vás podmaňuje, pronáší plamenné projevy o obraně Libanonu, o obraně Pásma Gazy. Tento režim přitom každý den uvrhává náš region hlouběji do temnoty a hlouběji do války," uvedl Netanjahu v projevu k Íráncům v angličtině.

"Drtivá většina Íránců ví, že jejich režimu na nich ani trochu nezáleží. Kdyby mu na vás záleželo, přestal by plýtvat miliardami dolarů na marné války po celém Blízkém východě. Začal by zlepšovat vaše životy." dodal. "Představte si, že by všechny ty obrovské peníze, které režim promrhal na jaderné zbraně a zahraniční války, investoval do vzdělání vašich dětí, do zlepšení vaší zdravotní péče, do budování infrastruktury vašeho národa, vodovodů, kanalizací a všech dalších věcí, které potřebujete," uvedl.

Netanjahu také poznamenal, že Írán bude "konečně svobodný", a to "mnohem dříve, než si lidé myslí". "Naše dva starobylé národy, židovský a perský, budou konečně v míru. Naše dvě země, Izrael a Írán, budou v míru," řekl. Dodal, že až ten den přijde, dojde k rozmachu investic, technologického vývoje a turismu v Íránu, jehož režim zkrachuje.

"Nedovolte malé skupině fanatických teokratů, aby zničila vaše naděje a sny. Zasloužíte si něco lepšího. Vaše děti si zaslouží víc. Celý svět si zaslouží něco lepšího. Vím, že nepodporujete násilníky a vrahy z Hamásu a Hizballáhu, ale vaši vůdci ano. Zasloužíte si víc. Íránci by měli vědět, že Izrael při vás stojí. Kéž bychom společně poznali budoucnost plnou prosperity a míru," uzavřel.

Netanjahu k Íráncům promluvil poté, co byl při pátečním izraelském úderu v Bejrútu zabit vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh. V červenci útok připisovaný Izraeli zabil v Teheránu vůdce Hamásu Ismáíla Haníju. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí po smrti Nasralláha vyzval všechny muslimy, aby se postavili za libanonský lid a za "hrdý Hizballáh" a aby všemi dostupnými prostředky pomohli v konfrontaci s Izraelem. K odpovědi po úderu vyzval také íránský prezident Masúd Pezeškján. Také po Haníjově smrti pohrozil Írán odvetou.