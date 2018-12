Irák začal s obnovou mešity, kde Bagdádí vyhlásil chalífát IS. Islamisté ji zničili

Irák zahájil rekonstrukci slavné mešity v Mosulu, kterou zničili členové teroristické organizace Islámský stát (IS). Slavnostního položení základního kamene obnovy mešity an-Núrí se v neděli zúčastnili zástupci irácké vlády, Evropské unie a Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Velká mešita an-Núrí byla postavena ve 12. století a proslula svým nakloněným minaretem. Zatím není jasné, zda bude minaret v obnovené mešitě rovněž nakřivo, od své osy byl odkloněn asi 2,5 metru.

Rekonstrukce mešity by měla trvat pět let a nově by měl přibýt památník a muzeum. Projekt z velké části financují Spojené arabské emiráty, které poskytnou 50,4 milionu dolarů (1,1 miliardy Kč).

Mosulskou mešitu an-Núrí nechal postavit v roce 1172 turkický vládce Núr ad-Dín, který byl horlivým stoupencem sunnitského islámu. Zničili ji loni v červnu radikálové z IS, kteří ji vyhodili do povětří v okamžiku, kdy se k nim blížila irácká armáda. Ta osvobozovala město Mosul, které od roku 2014 ovládali členové IS. Jejich lídr abú Bakr Bagdádí právě z této mešity v létě 2014 vyhlásil chalífát (vládu hlavy muslimské obce) na dobytých územích v Iráku a Sýrii.

Členové IS ovládali tehdy skoro polovinu Sýrie a zhruba třetinu Iráku a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V Iráku byl IS poražen loni, v Sýrii jsou zbytky jeho členů ještě na východě země.

Po obsazení Mosulu členové IS zničili ve městě řadu historických objektů - památky starých kultur totiž odporují jejich výkladu islámu. Džihádisté z IS například vyhodili do vzduchu hrob proroka Jonáše či mešitu proroka Jiřího. V únoru 2015 zničili slavné mosulské muzeum, kde byly památky z asyrského a helénského období, či tamní knihovnu s řadou vzácných svazků.

Video: Zkáza Mosulu, město působí i nadále opuštěně