Invaze do Libanonu v pěti bodech. Izraelci dospěli k názoru, že se jim Írán nepostaví

Izraelská armáda vstoupila po osmnácti letech do Libanonu. 98. divize, která letos vedla invazi proti Hamásu v Chán Júnisu v Pásmu Gazy, překročila hranici v pondělí po setmění.

Na fotografiích a videích jsou vidět izraelští vojáci pochodující po krajnicích silnice a tanky řítící se do tmy. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari vyzval izraelská média, aby nešířila nepodložené informace a zároveň se vyhnula zveřejňování zpráv, které by mohly ohrozit životy vojáků.

Deník Aktuálně.cz v bodech shrnuje podstatná fakta týkající se invaze, která se už několik dní očekávala.

1. Omezená operace

Velení izraelské armády tvrdí, že jde o územně i časově omezenou operaci s cílem zlikvidovat infrastrukturu Hizballáhu v místech, odkud ohrožuje severní Izrael. Od loňského října kvůli ostřelování opustily oblast u hranice s Libanonem desetitisíce obyvatel Izraele a města jako Metula nebo Kirjat Šmona jsou téměř vylidněná.

Jako pravděpodobný izraelský cíl se tak jeví oblast k řece Lítání, která tvoří přirozenou bariéru mezi nejjižnější částí Libanonu a zbytkem země. Hizballáh má v tomto regionu podzemní bunkry a sklady raket, mnoho jeho základen a stanovišť už Izraelci zničili leteckým bombardováním. Lítání leží ve vzdálenosti zhruba třicet kilometrů od izraelské hranice, ale přibližuje se k ní u města Metula.

2. Jiná invaze

Zatím to nevypadá, že by Izrael chtěl opakovat rok 1982, kdy jeho armáda došla až do Bejrútu, obsadila jeho západní část a deset týdnů ji obléhala. Ve válce v roce 2006, která trvala 34 dní, Izraelci pronikli na jih Libanonu, ale Hizballáh je překvapil účinnými íránskými protitankovými střelami. Válka skončila příměřím a Izraeli se nepodařilo Hizballáh příliš oslabit.

"Naše předchozí invaze do Libanonu neměly jednoznačně pozitivní výsledek a stály nás životy mnoha vojáků," upozornil komentátor Ben Sales ve své analýze v deníku Jerusalem Post

3. Role Íránu

V pátek izraelský letecký úder zlikvidoval vedení Hizballáhu včetně vůdce Hasana Nasralláha. Podařilo se mu hnutí oslabit a uvrhnout do chaosu. Zároveň se ukazuje, že íránská podpora Hizballáhu má své meze. Teherán nechce přímou válku s židovským státem a nepošle své vojáky do Libanonu. Izraelci jsou si toho podle všeho vědomi.

4. Jak se bude Hizballáh bránit

Hizballáh bezpochyby bude klást určitý odpor a podle zdrojů Izraelských ozbrojených sil se už v úterý ráno na jihu Libanonu odehrávaly "intenzivní boje". Izraelská rozvědka uváděla, že Hizballáh disponuje více než stovkou tisíc raket a střel připravených k odpálení na Izrael, ale po izraelských úderech v uplynulých měsících se pravděpodobně tento arzenál podstatně zmenšil.

5. A co Sýrie?

V podpoře Hizballáhu je důležitý také syrský vládnoucí režim Bašára Asada, který je íránským spojencem. Přes Sýrii Írán posílá zbraně a techniku Hizballáhu. Po občanské válce je ale Asadův režim oslabený a izraelský útok na něj je nepravděpodobný i z toho důvodu, že Asad je pod ochranou Ruska a přímo v Sýrii působí ruské jednotky. O víkendu se objevily informace, že Izraelci bombardovali v Damašku vilu Asadova bratra Mahíra, velitele elitní syrské 4. obrněné divize. Tyto zprávy však nejsou potvrzené.

