Jako vykouřit 33 cigaret denně. Fotky ukazují, jak se indické Dillí topí ve smogu

Národní galerie Praha (NGP) by mohla mít plnohodnotného ředitele asi za rok. Zhruba do půl roku očekává, že garanční rada vypracuje kritéria, jaká se při výběru nového ředitele uplatní. NGP vede od konce září jako dočasná ředitelka manažerka Anne-Marie Nedoma, řádného ředitele instituce nemá od dubnového odvolání bývalého šéfa Jiřího Fajta.

Ministr Lubomír Zaorálek uvedl, že rozhodnutí o parametrech konkurzu očekává zhruba do půl roku. "Rada by se měla nejdřív zabývat tím, jaké úkoly Národní galerii dáme, co budeme chtít po řediteli, který bude vybrán," řekl. Reálné podle něj je, že stálý ředitel bude do funkce uveden zhruba za rok. "Národní galerie bude konsolidovaná a připravená, aby ji někdo přebral," uvedl.

Garanční radu, pracující na přípravě konkurzu a výběru členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat, zřídil Zaorálek současně s uvedením Nedomy do funkce. V radě jsou architekt Josef Pleskot, historik umění Jiří Machalický, kurátor Richard Drury, ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, zakladatel centra DOX Leoš Válka či ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.