Čína mu na samotce vymývá mozek. Ujgur odsouzený na doživotí dostal prestižní cenu

Pokud se zpráva o tom, že mu europoslanci udělili prestižní Sacharovovu cenu, donese k Ilhamovi Tohtimu do vězení dostatečně rychle, bude ji mít jako narozeninový dárek. Ujgurský ekonom a aktivista v pátek oslaví padesáté narozeniny. Posledních pět let strávil za mřížemi, kam ho čínské úřady poslaly na doživotí kvůli údajné podpoře separatismu a terorismu.

"Tohti obětoval svůj život hájení práv ujgurské menšiny v Číně. Navzdory tomu, že působil jako hlas zklidnění a usmíření, byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotí. Udělením ceny vyzýváme čínskou vládu, aby Tohtiho propustila a aby respektovala práva menšin v Číně," zdůvodnil rozhodnutí předseda evropského parlamentu David Sassoli.

Podle lidskoprávní organizace Amnesty International je obvinění a uvěznění kvůli údajné podpoře separatismu častým právě v případě Ujgurů, kteří se zasazují o dodržování svých práv.

Tohti se narodil v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a vystudoval ekonomii na Univerzitě Min-cu v Pekingu, kde později také působil. Zadržen byl poprvé před deseti lety v návaznosti na potyčky v Ürümqi, hlavním městě ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Během nepokojů zemřelo asi 150 lidí, především etnických Číňanů, takzvaných Chanů. Těch žije v zemi naprostá většina.

"Napětí mezi Číňany-Chany a Ujgury existovalo už dřív, ale nikdy nevedlo k nenávisti," řekl tehdy Tohti serveru Deutsche Welle. "Myslím, že teď je vzájemná důvěra zničena. Když vláda v Pekingu nedostane situaci pod kontrolu a bude se nadále chovat jako koloniální vládce, můžou se tragédie jako tato opakovat," varoval.

Místní guvernér Nur Bekri obvinil Tohtiho a jeho stránku Ujgur online z podporování etnické nenávisti. Tohti web založil o několik let dříve jako platformu pro muslimské, turkickým jazykem mluvící obyvatelstvo regionu na severozápadě země. Opakovaně také čínské úřady kritizoval za diskriminaci a potlačování svobody Ujgurů, kteří v Sin-ťiangu tvoří necelou polovinu obyvatel.

Tohti v 90. letech pracoval na výzkumu pro čínskou vládu, během kterého zjistil, že jenom v regionu Sin-ťiang, který je největší administrativní oblastí v Číně, je 1,5 milionu nezaměstnaných Ujgurů. V roce 2009 Tohti také kritizoval způsob, jakým čínské úřady situaci řešily: během následných policejních čistek nejméně několik desítek Ujgurů beze stopy zmizelo.

"Samozřejmě že se obávám (že mě zavřou do vězení, pozn. red.), ale to, co říkám, není v rozporu s čínskými zákony," prohlásil tehdy v rozhlasovém rozhovoru. "Pokud mě zavřou do vězení, tak jsem připraven. Seděl jsem tolik let před počítačem - věznice by mi dala příležitost cvičit a zhubnout," dodal Tohti.

Číňané známého ekonoma o několik týdnů po zadržení propustili, v lednu 2014 ale skončil za mřížemi znovu. V září stejného roku rozhodl soud v Ürümqi po dvoudenním slyšení o doživotním trestu. Úřady mu také zabavily veškeré peníze a majetek. Čína se tak rozhodla ignorovat předchozí výzvy Evropské unie, Spojených států i Organizace spojených národů (OSN) k jeho propuštění.

Na samotce s propagandou

Čína podle výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace v současnosti zadržuje až dva miliony ujgurských obyvatel v internačních táborech. Tvrdí, že v nich probíhá "odborné vzdělávání", které pomáhá v boji proti terorismu.

Sacharovova cena za svobodu myšlení Evropský parlament ji uděluje již od roku 1988 a oceňuje jednotlivce a skupiny zasazující se za občanská a lidská práva.

Nese jméno sovětského jaderného vědce, disidenta a prvního ruského držitele Nobelovy ceny míru Andreje Sacharova. Ten se významně podílel na vývoji sovětské vodíkové bomby, později začal kritizovat atomové zbrojení.

Její udělení je spojeno s finanční odměnou ve výši 50 tisíc eur (v přepočtu bezmála 1,3 milionu korun).

Jako první byl oceněn jihoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela a posmrtně sovětský disident Anatolij Marčenko.

V roce 1989 ji dostal Alexander Dubček, vedoucí představitel reformního komunismu 60. let.

Mezi skupinové laureáty patří například bosenský deník Oslobođenje nebo demokratická opozice ve Venezuele.

"Je to podle mě signál, že pro Evropskou unii jsou lidská práva důležitější než prosté ekonomické vazby. A také, že koncentrační tábory jsou ve 21. století nepřípustné," okomentovala rozhodnutí o ceně Markéta Gregorová, česká europoslankyně za piráty a členka zahraničního výboru.

Tohtiho manželka a dva synové žijí v Pekingu pod přísnou ostrahou. Jeho dcera Jewher studuje ve Spojených státech a podle jejích slov mohli příbuzní vězněného ekonoma navštěvovat jen do roku 2017, poté už ne. "Hodně zhubl, ale působí psychicky vyrovnaně," řekla serveru Deutsche Welle. Její otec je údajně sám v cele, ve které je neustále puštěná televize se stranickou propagandou.

Kromě Tohtiho i Sencov

Sacharovova cena není první ocenění, které Tohtimu udělily různé organizace se záměrem upozornit na jeho nespravedlivé věznění. V roce 2016 získal prestižní cenu Martina Ennalse, kterou každoročně vybírá porota složená z lidskoprávních organizací.

Letos v září obdržel Cenu Václava Havla, o které rozhoduje Parlamentní shromáždění Rady Evropy, na EU nezávislá mezinárodní organizace spojující 47 států.

Čína rozhodnutí odsoudila a Tohtiho nadále nazývá "separatistou, který podporuje extrémní terorismus". Tuto cenu za něj převzal Enver Can, zástupce takzvané Iniciativy Ilhama Tohtiho. Ta dlouhodobě usiluje o aktivistovo propuštění.

Tohti není ani prvním vězněm, o jehož propuštění mezinárodní komunita usiluje a kterého se europoslanci rozhodli vyznamenat. Loni ocenili například ukrajinského režiséra Olega Sencova. Ten byl vězněn v Rusku za údajnou teroristickou činnost, letos v září letošního roku se v rámci výměny vězňů mezi oběma státy podařilo dojednat jeho propuštění.

Video: Čína si z nás udělala ústředí, říká novinář Etzler