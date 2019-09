Čína špehovala Ujgury pomocí viru v jejich mobilech. Citlivá data sbírala dva roky

Čínská vláda využívala chybu v operačním systému iOS firmy Apple, aby sbírala detailní informace o Ujgurech. Minulou neděli to uvedl technologický server TechCrunch. Peking dlouhodobě čelí mezinárodní kritice, že tuto muslimskou menšinu utlačuje.

Nejmenovaný zdroj obeznámený s celou záležitostí řekl portálu TechCrunch, že šlo o součást státní strategie namířené proti Ujgurům. Čína využívala škodlivý software zřejmě po celou dobu jeho existence, tedy zhruba dva roky.

"Cílem bylo pravděpodobně špehovat ujgurskou populaci v Číně, ujgurskou diasporu mimo Čínu a lidi, kteří s Ujgury sympatizují a rádi by jim pomohli v jejich boji za nezávislost," sdělil týdeníku Forbes Cooper Quintin, odborník z mezinárodní neziskové organizace Electronic Frontier Foundation.

O chybě, která se vmísila do systému iOS společnosti Apple, informovala média už minulý týden. Až nyní se ale ukázalo, že ji měl zneužívat i Peking ke sběru citlivých údajů o utlačovaném etniku.

Apple se ke zjištění portálu TechCrunch nevyjádřil.

Data z iMessage i WhatsAppu

Slabé místo v operačním systému objevili specialisté z týmu Project Zero, který spadá pod dalšího technologického giganta - firmu Google. Bezpečnostní analytici na závadu narazili už před několika měsíci a informovali o ní společnost Apple. Ta ji ihned opravila v aktualizované verzi systému iOS, která byla dostupná ke stažení 9. února.

K tomu, aby se malware stáhl do iPhonu nebo iPadu, stačilo málo - navštívit jednu ze škodlivých webových stránek. Vir se pak automaticky dostal do zařízení, aniž by byl na to uživatel telefonu či tabletu upozorněn. Podle Googlu se dané internetové stránky těšily velké návštěvnosti - připojovaly se na ně tisíce lidí týdně.

Vzhledem k tomu, že malware pak "žil" přímo v operačním systému, byla zranitelná prakticky všechna data uložená v zařízení. Únik dat se týkal třeba i aplikací určených ke komunikaci iMessage nebo WhatsApp, které se "chlubí" vysoce bezpečným koncovým šifrováním. Hackeři dokázali odhalit i místo, kde se daný člověk nacházel.

"Tím, že útočník získal neomezený přístup k softwaru iPhonu, mohl číst zprávy, hesla i téměř aktuální polohu poškozeného," stojí ve zprávě bezpečnostního týmu firmy Google.

Bezpečnostní díru obsahoval systém iOS od verze 10 až po některé rané verze 12.

Menšina pod dohledem

Podle týdeníku Forbes napadal stejný virus i zařízení, která používají operační systémy Android, který patří Googlu, a Microsoft. Podle zdroje, na který se Forbes odkazuje, byly útoky postupně přizpůsobovány dalším operačním systémům z důvodu, že zdaleka ne všichni Ujgurové používají telefony od Applu.

Organizace pro lidská práva obviňují čínské úřady, že v Sin-ťiangu, kde Ujgurové žijí, zřídily ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů. Trpí v nich údajně více než milion muslimů. Čína tábory označuje za centra odborného vzdělávání, která mají pomáhat potlačit náboženský extremismus a v nichž se lidé mají učit novým dovednostem.

Už v minulosti se však opakovaně objevily zprávy, že Peking Ujgury sleduje právě skrze moderní technologie.

