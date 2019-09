Jeden Si Ťin-pching vládne všem. Zmapovali jsme, jak Čína "stabilizuje" společnost

Obsah Úvod

(Ne)svoboda slova a cenzura

Tažení proti křesťanům

Tažení proti Ujgurům

Sociální kreditový systém

Sexuální menšiny

Čína a sporná území

První říjnový den roku 1949 vystoupil na pekingském náměstí Nebeského klidu komunista Mao Ce-tung. "Číňané povstali," zvolal a vyhlásil Čínskou lidovou republiku. Sedmdesáté výročí jejího založení si celá země připomene v úterý. Komunistický režim vedený prezidentem Si Ťin-pchingem v poslední době přitvrzuje. Soustavně utlačuje křesťany, muslimské Ujgury, zakazuje "škodlivé" webové stránky. Přinášíme velkou grafiku, která čínské komunistické perzekuce mapuje.

Vládce Číny Si Ťin-pching

Si Ťin-pching se narodil v roce 1953 do rodiny vysoce postaveného komunisty, který měl na starosti stranickou propagandu. V době kulturní revoluce musel nastoupit do vězení a Si byl stranou poslán za manuální prací na venkov. Ani to ho neodradilo a v 80. letech se pustil do lokální politiky. Od roku 2013 je hlavou státu a v roce 2018 byl znovuzvolen. Parlament navíc mezitím zrušil limit dvou období, po které může být prezident v úřadu, Si Ťin-pching tak může vládnout neomezeně dlouho. Ve své funkci se zaměřil na antikorupční kampaně, jejichž prostřednictvím se údajně zbavuje i potenciální konkurence, nebo na projekt novodobé Hedvábné stezky s názvem Pás a stezka. Od nástupu Siho do funkce prezidenta se zpřísňují perzekuce a režim výrazněji omezuje práva a svobody lidí. Utiskuje například křesťany, muslimské Ujgury posílá do převýchovných táborů. Organizace Human Rights Watch uvádí, že stav lidských práv v zemi je nejhorší od roku 1989, kdy ozbrojené složky krvavě potlačily demonstrace na Náměstí Nebeského klidu. Si je od dob Mao Ce-tunga první prezident, který si buduje kult osobnosti.

0 milionů Číňanů má přístup k internetu 0 milionů studentů z vesnic má přístup k přímým přenosům přednášek 0 milionů lidí z vesnic má přístup na internet 0 milionů lidí využívá internet v mobilu 0 milionů platí mobilem

Ačkoliv je svoboda slova zaručena čínskou ústavou, funguje v zemi silná forma cenzury, která se od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga postupně stupňuje. Úřady decimují jakékoliv snahy o opozici a členy strany naopak vyzývá k veřejné podpoře stranické politiky.

Svoboda internetu

Podle studie neziskové organizace Freedom House, která hodnotí svobodu internetu v 65 zemích, se Čína umístila na nejhorším možném místě.

V souvislosti s čínskou cenzurou internetu se mluví o velkém čínském firewallu – v přeneseném významu „Velké čínské informační zdi“, přes kterou neproniknou nežádoucí informace. Internet a obsah na něm kontroluje komunistická strana, která nevhodné příspěvky maže.

Co cenzoři na internetu mažou?

Na čínském internetu bylo podle dat z loňského podzimu zablokováno na deset tisíc stránek. Mezi nimi například:

Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Wikipedia Wikipedia Google Google The New York Times The New York Times Bloomberg Bloomberg Radio Free Asia Radio Free Asia South China Morning Post South China Morning Post

Čínská vláda uznává pět náboženství: buddhismus, taoismus, katolickou církev, protestantství a islám. I přes jejich oficiální status, který jim deklaruje od roku 1982 ústava, nad nimi vláda drží kontrolu. Špicluje jejich členy, kontroluje financování i vydávané knihy. Ostatní neuznaná náboženská společenství režim označuje za kulty, podrobuje je policejním prohlídkách a jejich souvěrce v horších případech vězní, nebo dokonce mučí.

Hlavní náboženství v Číně Převažující vyznání podle provincií

Katolická církev Oficiální i podzemní

Dlouhodobou snahou vládnoucí moci v Číně je redukovat katolickou církev na čistě státní instituci, která nebude řízena ze zahraničí, tedy bez vlivu Vatikánu. Státní souhlas k činnosti mají proto jen ti biskupové a kněží, jež působí v takzvaném Vlasteneckém sdružení čínských katolíků. Část čínských katolických věřících proto zůstává v neoficiálních strukturách podzemní církve, jež je věrná římskému papeži. Tato skrytá církev je ze strany moci silně pronásledovaná. V poslední době došlo k jistému uvolnění, s čímž souvisí provizorní dohoda Svatého stolce a Čínské lidové republiky ohledně jmenování biskupů. Soužití se státní mocí je pro církev ale stále obtížné. Stát například po kněžích a biskupech nyní požaduje takzvanou občanskou registraci, jež je v některých ohledech v přímém rozporu s katolickou vírou.

Křesťanů přibývá

Podle odhadů by měl nejvyšší počet křesťanů do roku 2030 žít právě v Číně.

Rok od roku horší

Zatčených křesťanů 0 0 Zákroků proti kostelům 0 0

Čínští křesťané prchají i do Česka

V roce 2016 do Česka z Číny uprchly desítky pronásledovaných čínských křesťanů a požádaly zde o azyl. České úřady mezinárodní ochranu většině z nich neudělily.

Jedna čínská křesťanka, která uprchla do Česka, popsala, jakému zacházení byla ve své zemi vystavena. Její výpověď citujeme z rok starého rozsudku krajského soudu v Ostravě, který se ženy zastal a uznal její odvolání proti neudělení českého azylu. Dokument má deník Aktuálně.cz k dispozici.

Výpověď zobrazit více

Další případy pronásledování křesťanů

Některá čínská města zřídila speciální schránky, kam mají lidé házet informace o nelegálních náboženských aktivitách. K tomuto účelu vytvořila i speciální telefonní linky. květen 2018 Policisté zatkli sto věřících za účast na kázání v jedné z nejhlasitějších neoficiálních církví. Většina z nich byla poté propuštěna, pastor se ženou ve vězení zůstali a čelí žalobě za podvracení státní moci. prosinec 2018 Nejméně čtyři města vydala zákaz vyvěšování vánoční výzdoby v obchodech a školách. Místo toho byli lidé vyzváni k tomu, aby se více soustředili na tradiční čínskou kulturu. prosinec 2018 Li Paj-kuang, čínský právník, který obhajoval farmáře a křesťany, zemřel jen pár hodin poté, co šel do nemocnice na kontrolu s bolestí břicha. Smrt jinak zdravého 49letého muže lidskoprávní organizace označily za „mysteriózní“. Právník čelil kvůli své práci častým výhrůžkám smrtí, rok předtím ho kdosi zmlátil. únor 2018 Jeden z největších evangelických kostelů v Číně v provincii Šan-si, který navštěvovalo až 50 tisíc lidí, byl počátkem loňského roku zdemolován dynamitem a těžkou technikou. Státní noviny napsaly, že jde o státní kampaň na likvidaci nelegálních budov. leden 2018 Šedesát příslušníků policie vtrhlo na dětskou hodinu čtení Bible v jednom z neoficiálních kostelů. Policie poté zabavila majetek církve, který obsahoval až čtyři tisíce knih, a kostel uzavřela. Šlo o třetí uzavření kostela v měsíci. prosinec 2018

Na západě Číny se nachází oblast Sin-ťiang, kde žije 11 až 15 milionů Ujgurů. Tato muslimská menšina má etnicky blíže k obyvatelům Kyrgyzstánu nebo Mongolska spíš než k etnickým Číňanům. Má vlastní jazyk, typická jídla a tamní lidé vypadají jinak.

Mapa provincie

0 počet uvězněných Ujgurů 0 pravděpodobný počet převýchovných táborů 0 počet zbořených nebo přestavěných mešit

V posledních desítkách let ale rostlo napětí mezi Sin-ťiangem a čínskou vládou. Někteří Ujgurové v minulosti usilovali o nezávislost provincie a Peking naopak zvýhodňoval etnické Číňany. Dokonce jim nabízel peníze za to, když se do provincie nastěhují. Docházelo i k násilným protestům, kde se Ujgurové střetli s čínskými bezpečnostními složkami. Za více než deset let zemřelo přes dvě stě lidí.

VPeking pak začal vydávat zákony omezující svobodu Ujgurů. Od roku 2014 posílá některé příslušníky této menšiny do převýchovných táborů.

Co musí Ujguři splňovat

nesmí nosit dlouhé vousy

musí posílat děti do čínských státních škol

nesmí pojmenovávat děti muslimskými jmény

musí poskytnout vzorek své DNA

musí si nechat nainstalovat do mobilů aplikaci, která je podle kritiků monitoruje

musí odevzdat státu půlku peněz utržených při prodeji nemovitosti

nesmí zakládat skupinové konverzace na sociálních sítích

nesmí používat jiné pozdravy než v čínštině

při porušení pravidel mohou skončit v převýchovném táboře

Výpovědi Ujgurů o tzv. převýchovných táborech

„Celou dobu jsem měl ruce a nohy svázané řetězem, který vážil sedm kilogramů. Nemohl jsem se mýt, neviděl jsem sluneční světlo. K jídlu jsem měl suché knedlíky a rýžový vývar. Abychom dostali alespoň to, museli jsme zpívat písně oslavující komunistickou stranu. Takhle probíhal každý den.“ Omir Bekali, který v převýchovném táboře strávil sedm měsíců, v rozhovoru pro Aktuálně.cz „Jeden z vězňů mi ukázal jizvu způsobenou tím, jak ho pověsili ke stropu. Neměl žádné náboženské předměty, ale poté, co takhle visel celou noc, mi řekl, že by souhlasil s čímkoliv.“ muž pod pseudonymem Alim, který ze Sin-ťiangu unikl v roce 2017, popsal výslech pro deník The Guardian „Dostávaly jsme injekce, brali nám vzorky krve a dávali nám léky, které jsme neznaly. Když jsme se zeptaly, co to je, potrestali nás. Žádná z žen neměla menstruaci, protože nám dávali speciální léky, které ji zastavily.“ Gulbahar Jelilova, která v převýchovném táboře strávila 15 měsíců, v rozhovoru pro server ABC News

Co o převýchovných táborech říkají čínské úřady?

„Vláda na krajské a vyšší úrovni smí zřídit vzdělávací a transformační organizace a dohlížející oddělení, jako jsou dobrovolná tréninková centra, aby vzdělávala a transformovala občany ovlivněné extremismem.“ nové znění zákona „Sin-ťiangské protiteroristické a protiextremistické složky vytvořily nové způsoby, jak vyřešit symptomy a příčiny složitého globálního problému boje proti terorismu a měly by za to být chváleny.“ Čang Chan-chuej, náměstek ministra zahraničí „Není tu nic takového jako převýchovné tábory.“ Chu Lien-che, jeden z nejvyšších představitelů Čínské komunistické strany

Poprvé o plánu zavést sociální bodovací systém začala čínská vláda veřejně mluvit v roce 2014. Není to jen databáze, ale celková ideologie, jak trestat a odměňovat občany. Na škále mezi A+++ až D jsou čínští občané odměňováni za příkladné chování. Pokud ztratí na důvěryhodnosti, dostanou se na černou listinu, což přinese trest například v podobě omezení práv.

Systém pracuje s veřejně dostupnými daty, jako jsou platební transakce, záznamy o vzdělání, zdravotní dokumentace a vše, co po sobě zanechá digitální stopu.

Podle čínské vlády by měl bodovací systém „zlepšovat integritu a úroveň důvěry v celé společnosti“. Nyní systém funguje spíše na experimentální úrovni a jen v některých městech. Plně zaveden by měl být v roce 2020.

Co pomůže a uškodí vašemu kreditu

PLUSY staráte se o své rodiče šetříte přírodní zdroje a recyklujete dosáhli jste výrazného úspěchu v podnikání darovali jste peníze na charitu pomáháte jako dobrovolník nějaký váš čin byl označen za hrdinský VYSOKÁ DŮVĚRYHODNOST více možností najít si zaměstnání lepší podmínky na získání půjčky ubytování v lepších hotelech sleva na účet za teplo MINUSY máte zápis v trestním rejstříku porušili jste zákon nebo jiné nařízení šířili jste falešné informace přeskočili jste turnikety v metru a jeli načerno jeli jste autem na červenou poškodili jste sdílené kolo ČERNÁ LISTINA dočasně přijdete o možnost koupit si letenku nemůžete podnikat nezískáte půjčku nebo lepší pojištění nformace o vás a vašich přestupcích budou zveřejněny

Výsledky z roku 2018 Kdy bylo do systému zapojeno 30 provincií

0 milionu lidí si nemohlo koupit letenky 0 milionu lidí si nemohlo koupit lístky na vysokorychlostní vlak 0 milionu lidí splatilo své předchozí dluhy nebo daně, aby se vyhnuli potrestání

Homosexualita v Číně není trestným činem od roku 1997 a na začátku nového tisíciletí přestala být vnímána i jako duševní nemoc. Přesto zákony proti diskriminaci na základě sexuální orientace v zemi neexistují. Stejnopohlavní páry tu nemohou být sezdány a nemají povolenou adopci, oproti České republice tu navíc neexistuje ani registrované partnerství.

Mnoho lidí svou sexuální orientaci tají, proto neexistují ani přesnější čísla. Podle OSN je jen pět procent Číňanů z LGBT+ menšiny ochotných o své sexuální orientaci veřejně mluvit. To se ale začíná pomalu měnit s mladou generací, protože je otevřenější a odmítá vnímat homosexualitu jako nemoc.

Podle OSN čelí největším formám diskriminace transsexuálové. Strach z reakce vlastní rodiny vede často k falešným manželstvím.

0 transsexuálů zažilo úplné odmítnutí od své rodiny 0 transsexuálů se sebepoškozuje 0 transsexuálů se pokusilo o sebevraždu

Fenomén falešných manželství

V Číně bývá časté, kdy lesby a gayové spolu uzavírají manželství jen proto, aby uspokojili očekávání své rodiny a okolí. Taková manželství pak fungují převážně o svátcích a jiných příležitostech, kdy potomci jezdí na návštěvu k rodičům, nebo na firemních akcích, kde se dotyční obávají, že by jejich sexuální orientace mohla stát v cestě povýšení. „Manželé“ jinak bydlí odděleně, každý se svým skutečným partnerem.

Oficiální statistiky ohledně počtu falešných manželství neexistují. Očekává se však, že jich přibývá, například kvůli rostoucímu počtu webových stránek, které pomáhají s hledáním falešných manželů a manželek. Jedna z těch největších Chinagayles.com uvádí, že během více než deseti let pomohla uzavřít až 50 tisíc svazků.

Stejně tak je v Číně časté, že gayové a lesby jsou sezdáni s někým, kdo jejich skutečnou sexuální orientaci vůbec nezná. Podle studie čínské univerzity v Čching-tao z roku 2012 bylo až 90 procent z 20 milionů gayů, kteří se do jejich studie zapojili, ve svazku se ženou, která o jejich sexuální orientaci nevěděla. Lesbami se studie nezabývala.

Co zažívají sami Číňané

„Během každé mše duchovní obcházejí věřící s krabicí pro dary. Jednou mě poznali a odmítli můj dar přijmout. Byl to pro mě šok. Nevím, jestli si mysleli, že peníze od lidí jako já jsou špinavé, ale už nikdy jsem se nevrátil.“ výpověď homosexuála ze studie Rozvojového programu OSN „Moje matka mě zatáhla na psychiatrické oddělení, kde jí dva ze tří doktorů navrhli, abychom to konzultovali s psychology, protože můj stav není duševní nemoc. Třetí navrhl léčení elektrošoky.“ výpověď bisexuálky ze studie Rozvojového programu OSN „Můj otec zjistil, že jsem ve vztahu s mužem, a opakovaně mi volal a urážel homosexuály. Viděl homosexualitu jako nemoc a chtěl mě vzít k specialistovi na ,léčení‘ této nemoci. Rodiče mi pořád představují dívky, které poznali přes příbuzné nebo kolegy, a nutí mě, abych se oženil a měl děti.“ výpověď gaye ze studie Rozvojového programu OSN „Ve firmě, kde jsem dříve pracovala, jsme s kolegyněmi chodily na oběd. Když se dozvěděly, že jsem lesba, řekly, že to akceptují. Už mě ale nikdy na oběd nepozvaly.“ výpověď lesby ze studie Rozvojového programu OSN