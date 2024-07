Silné bouřky a kroupy, co můžou rozbít i hlavu. Míková řekla, jaké nás čeká léto

Letošní léto sice není extrémně teplé, výjimečné je ale silnými bouřkami. Podle meteoroložky Taťány Míkové jich není více než normálně, rozdíl je ale patrný v jejich intenzitě a čím dál častějšímu výskytu krup velkých rozměrů. "Mají velkou pádovou rychlost a dokážou skutečně poškodit zdraví. Mohou ublížit, rozbít hlavu nebo rozbíjejí auta," uvádí moderátorka zpráv o počasí v České televizi.

Neobvykle silné bouřky jsou podle Míkové jedním z projevů změn klimatu. "Z 10 tropických dnů za celý rok se posouváme na 60, což je strašně moc. Když se tedy mluví o tom, že se nám zvýšil dlouhodobý průměr o 2 °C, znamená to, že se maximální letní teploty zvýšily o víc než 5 °C a to je hodně," vysvětluje meteoroložka a dodává, že výsledkem vyšších teplot jsou právě silnější bouřky. "Samy o sobě mají sílu z té energie, z tepla," dodává.

Předpovědět bouřku je ale pro meteorology stále tvrdý oříšek. "Potřebovali bychom lépe sledovat atmosféru a právě v tom jsme teprve udělali první krok. Byla vypuštěna jedna z trojice družic, která by měla monitorovat bouřky daleko precizněji," popisuje Míková. Dosud měli meteorologové k dispozici pouze balony, které dokážou sledovat omezený prostor a čas. S družicí bude nyní možné monitorovat vývoj atmosféry v několika vrstvách, což by mělo podle Míkové předpověď bouřek výrazně zpřesnit.

Ve druhé polovině léta je podle odhadů pravděpodobné, že budou teploty ve srovnání s uplynulými třiceti lety o kousek vyšší. "Srpen by neměl být příliš horký, jen malinko nad průměrem, a pokud jde o srážky, tak se zdá, že budou velmi blízko průměrů," uvádí Míková. U předpovědi deště je ale úspěšnost poměrně nízká. "Když předpovíme teplotu na druhý den, tak je to jeden ze sta případů, kdy se to nepovede. Zatímco u srážek, zvlášť v letním období, je pravděpodobnost, že se model trefí o 60 km jinam, relativně velká," vysvětluje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.