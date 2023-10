Nejlevnější zbraň mění pravidla hry. Doba přežití během ruské agrese je děsivě krátká

Čas krátké školní přestávky. Tak dlouho vydrží pobývat na ukrajinském bojišti vojenská technika nebo jednotky bojovníků, aniž by je spatřil nepřítel a nezaútočil.

Strmě vysoký počet bezpilotních letounů operujících na Ukrajině, stejně jako systémy řízení bitev, které poskytují záběry v reálném čase, znamenají, že jednotky a tanky na otevřeném prostranství mají jen pár minut, než se stanou cílem útoku.

"Dnes lze kolonu tanků nebo postupující jednotky objevit za tři až pět minut a zasáhnout za další tři minuty. Schopnost přežití při pohybu není delší než deset minut," řekl deníku The Wall Street Journal zástupce velitele ukrajinské vojenské rozvědky Vadim Skibickyj. Podle něho je už velmi obtížné nepřítele překvapit.

Rusko i Ukrajina nasazují na bojiště tisíce dronů. K zaměření a sledování nepřítele používají levné stroje. To zpochybňuje některé základy americké vojenské doktríny. "Dny hromadných útoků s obrněnci, které zabraly najednou mnoho kilometrů, jako jsme to udělali v roce 2003 v Iráku, to je pryč, protože drony jsou dnes efektivní," řekl deníku seržant Bradley Crawford.

Ukrajina se stále více spoléhá na levné drony s kamerovým online přenosem, aby vyřadila ruskou vojenskou techniku. Tyto drony obvykle stojí přibližně 400 až 500 dolarů, což je mnohem méně než běžný 155mm dělostřelecký granát, který může stát až 3000 dolarů, nebo tank T-72, který stojí přibližně 1,2 milionu dolarů.

Ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov řekl, že bezpilotní ukrajinská letadla jen minulý týden zasáhla 205 kusů ruské vojenské techniky. Mezi ně patřilo 64 děl, 27 tanků a 55 nákladních aut.

Přesný počet nasazených dronů zůstává nejasný. Britský think-tank The Royal United Services Institute na začátku tohoto roku odhadl, že Ukrajina ztrácí asi 10 000 dronů měsíčně, což je známkou jejich masového použití.

Ani Rusko nezahálí. Mezitím pracuje na výrobě pokročilejší a smrtonosnější verze íránského útočného dronu Šáhid-136, uvedl na základě uniklých dokumentů deník Washington Post.

Ukrajinci zničili drahý ruský tank T-90 levnými čínskými drony. (12. 9. 2023)