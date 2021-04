Biden vtrhl do Bílého domu a mění Ameriku. Co za 100 dní stihl a co ještě plánuje?

Biden obrátil restriktivní imigrační politiku Donalda Trumpa. Zastavil výstavbu zdi na hranici s Mexikem a žadatelé o azyl už nemusejí čekat na mexické straně hranice. Prezident také představil návrh imigrační reformy, která by 11 milionům lidí, jež nyní žijí v USA ilegálně, otevřela cestu k možnému získání občanství. Výsledkem je ale obrovský nápor na hranici s Mexikem, jen za březen se pokusilo o přechod do USA přes 170 000 lidí, nejvíce za patnáct let. Demokraty to politicky ohrožuje, mohou za to platit příští rok ve volbách do Kongresu.