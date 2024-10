Peníze z Ruska nikdo nevyšetřil. Klvaňa se podivuje nad tajemnými půjčkami pro Trumpa

Sázkové kanceláře necelý týden před prezidentskými volbami favorizují Donalda Trumpa před Kamalou Harrisovou. Ale vůbec to o ničem nevypovídá, upozorňuje v nové epizodě podcastu Americký sen znalec Spojených států Tomáš Klvaňa, autor knihy Svět podle Trumpa.

"Sázkaři se řídí náladou, kterou určují hlavně média. A z jejich informování to vypadá, že Trump má navrch, ačkoliv k tomu není žádný důkaz. V roce 2016 byla pro sázkaře jasnou vítězkou Hillary Clintonová a přesto prohrála," říká Klvaňa a dodává, že bychom se měli smířit s tím, že hlasování bude vyrovnané a vyhrát mohou oba politici.

Podle něj ale ekonomika hovoří ve prospěch republikána Trumpa, protože Američané jsou nespokojeni s vysokou inflací, na kterou nebyli po desetiletí zvyklí. "Vidím to sám, když jdu v Americe do kavárny. Za kávu, džus a muffin dám třeba čtyřiadvacet dolarů. Dřív to stálo ani ne deset," popisuje Klvaňa. Ovšem pokud Trump uvalí na mnoho zboží ze zahraničí cla, jak o tom hovoří, může inflaci zhoršit, domnívá se.

Podle Klvani je otázkou, zda skutečně ekonomika rozhodne. "Jsou Američané, kteří vidí v Trumpovi ohrožení svobody a demokracie, a to mohou nadřadit ekonomice," říká autor knihy Svět podle Trumpa.

V podcastu je řeč také o politice Donalda Trumpa k Rusku a jeho vztazích s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. "Trump je nepředvídatelný a v zahraniční politice to platí obzvlášť. Za jeho prezidentského mandátu Spojené státy posílaly Ukrajině zbraně - včetně protitankových střel Javelin - a přitvrdily se sankcemi proti Rusku. Ale bylo to spíš dílo lidí kolem Trumpa a jeho bezpečnostních a zahraničněpolitických poradců než jeho samotného," uvádí Klvaňa.

Dodává, že republikánský kandidát je na Rusko fixovaný kvůli svým obchodům. "Ruské banky mu půjčovaly v době, kdy pro americké by něco takového bylo velkým rizikem. A německá Deutsche Bank se kvůli tomu dostala do problémů. Tyto Trumpovy ruské půjčky a obchody s Ruskem nikdy nikdo pořádně nevyšetřil a nezkoumal. Je tam dost transakcí, zahalených mlčením a tajemstvím," dodává host podcastu Americký sen.

