FSB versus ministerstvo obrany. Uniklé tajné dokumenty odhalují velké spory v Moskvě

Kvůli technické závadě se dnes téměř na hodinu zastavila veškerá železniční doprava ve východní části Rakouska včetně Vídně, nyní už provoz opět funguje. Informovaly o tom na twitteru rakouské dráhy ÖBB. Výpadek se dotkl i mezinárodních vlaků, které přes Vídeň jezdí do Česka, Maďarska, Německa nebo na Slovensko, ty budou ještě nabírat zpoždění.

Závadu způsobila porucha stavědla ve Vídni. Mluvčí ÖBB Bernhard Rieder uvedl, že technici byli rychle na místě a systémy opět zprovoznili. Podle něj je ale třeba počítat s tím, že dálkové spoje budou i dál nabírat zpoždění až 50 minut.

"V ranních hodinách přijížděly vlaky z Rakouska bez komplikací. Aktuálně nám rakouská strana oznámila zdržení vlaku rj 72 Vindobona Graz - Wien - Praha. Předpokládané zdržení vlaku z Rakouska je nyní asi 60 minut," uvedl na dotaz ČTK mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský. Podle něj by se zpoždění mohlo dotknout i vlaků z Vídně přes Břeclav do Přerova, Ostravy a dál do Polska.

Rakouské dráhy o poruše informovaly po 08:00 SELČ. Frekventované nádraží ve Vídni hlásilo u spojů na příjezdu i odjezdu až dvouhodinová zpoždění, některé spoje byly zrušeny.