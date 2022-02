Francouzská politička La Penová si na prezidentskou kampaň půjčí od maďarské banky

Sebevraždou vyhrožoval ve středu odpoledne cestující s nožem ve vlakové soupravě Pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy. Vlak kvůli tomu zůstal stát v Zábřehu na Šumpersku. Všichni cestující byli z pendolina evakuováni a nasedli do jiných vlaků. "Nemám informace, že by někdo byl zraněn," řekl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.