Foto: V dáli zasněžené hory, dole horko na koupání. V Kanadě naměřili přes 47 stupňů

Fotbalista David Lischka bude hrát za Ostravu. Sparta třiadvacetiletého stopera uvolnila do Baníku na roční hostování s opcí. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Ostravský odchovanec se do Baníku vrací po čtyři a půl letech. S mužstvem už zahájil přípravu, ale až dnes kluby formálně jeho transfer dotáhly.

"David do Baníku chtěl, zná to tady, o to to bylo snazší," sdělil na ostravském webu sportovní ředitel Alois Grussmann.

Lischka v uplynulé sezoně za Spartu odehrál pět ligových utkání, pod koučem Pavlem Vrbou se ale na hřiště na jaře už nedostal. V nejvyšší soutěži za Letenské, Jablonec a Karvinou dohromady odehrál 59 zápasů a vstřelil čtyři branky.