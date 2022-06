Foto: Ukrajinský rap a hymna v krojích. Uprchlíky navštívila raperka Alyona Alyona

Ministerstvo obrany čelí správní žalobě kvůli zásahu proti dezinformačním webům. Na soud se obrátily nezisková organizace Otevřená společnost a Institute H21, podle nichž byl postup státu nezákonný. Usilují také o vydání předběžného opatření, které by ministerstvu zakázalo zdržet se podobných zásahů, sdělil Vojtěch Šrámek z Institute H21. Ministerstvo obrany žalobu zatím neobdrželo, a proto se k ní odmítlo vyjádřit.

Podle Otevřené společnosti a Institute H21 porušil tento zásah principy právního státu, svobody projevu, práva přijímat informace, svobody myšlení a vědeckého bádání. "Takové jednání veřejné moci je extrémně rizikové a potenciálně zneužitelné do budoucna," uvedli. Zároveň zdůraznili, že necítí žádné sympatie k obsahu zablokovaných webů. "Principy demokratického právního státu však nelze vyměnit za zdání vyššího dobra. Naopak právě to by byla prohra, proto je v těchto chvílích potřeba trvat na jejich vynucení," uzavřel Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.