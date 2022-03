Před úderem okupantů a po něm: Rusové zničili celé čtvrtě ukrajinských měst

Evropská unie nakoupila dostatek zkapalněného zemního plynu (LNG), aby byla až do konce zimy nezávislá na dovozu z Ruska. V rozhovoru s německou televizí ARD to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Uvedla rovněž, že sankce proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu byly navrženy tak, aby měly co největší dopad na Moskvu a zároveň co nejméně poškodily západní ekonomiky.

Spojené státy v úterý oznámily zákaz dovozu ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Británie informovala, že do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů.

"Evropa záměrně vyňala dodávky energie z Ruska ze sankcí," uvedl německý kancléř Olaf Scholz v pondělním prohlášení. "V současné době nelze dodávky energie pro zajištění výroby tepla, mobility, zásobování elektřinou a běhu průmyslu v Evropě zajistit jiným způsobem. Má proto zásadní význam pro poskytování veřejných služeb a každodenní život našich občanů," dodal.