Řím bojuje proti sezení, pití a jídlu u památek. Nově ohradí fontánu di Trevi

Slavná římská fontána di Trevi bude kvůli neukázněným turistům ohrazena bariérou. Opatření schválila místní radnice na popud protestního Hnutí pěti hvězd. Informoval o tom italský tisk.

Zákaz sezení na okraji fontány platí už rok a policie se jej nepříliš úspěšně snaží prosazovat. Loni v létě také městská policie zakázala sezení na Španělských schodech, které stoupají z náměstí Piazza di Spagna a které jsou zaneseny na seznam UNESCO.

Nové nařízení zakazuje chovat se na veřejných místech "neslušně nebo v rozporu s dekorem" a "konzumaci potravin a nápojů vsedě u historických, uměleckých či archeologických památek", zejména u fontán a schodů, napsala agentura AFP.

"Jeví se mi to jako rozumné řešení, jak chránit jednu z nejdůležitějších památek v Římě," uvedla starostka Virginia Raggiová, která město řídí od roku 2016.

"Toto řešení fontánu di Trevi neukryje zrakům a umožní, aby do ní turisté dále házeli mince, jak bývá zvykem," dodala. Traduje se, že kdo stojí k fontáně zády a hodí do ní minci, jednou se do Říma vrátí.

Tradičně mince, které každoročně úhrnem dosahují až 1,5 milionu eur (37,8 milionu Kč), dostává katolická charita Caritas. Současná radnice se ovšem s organizací o výnosy poslední dva roky přetahovala - raději je využila na opravy chátrající infrastruktury města. Papež František na konci minulého roku s radnicí domluvil, že po dvě následující léta bude peníze z fontány dále spravovat charita.

Fontána di Trevi v pozdně barokním stylu byla dokončena v roce 1762 podle návrhu Nicolase Salviho. Loni v říjnu se kašně dostalo nového uměleckého nasvícení.

Proslavila ji scéna z filmu Sladký život od Federica Felliniho. Právě odtud pocházejí vyzývavé záběry na osvěžující se hlavní představitelku snímku Anitu Ekbergovou za obdivného přihlížení Marcela Mastroianniho.