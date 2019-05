Firma Huawei je velmi nebezpečná, varoval Trump. Připustil však možnou dohodu

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek označil čínskou firmu Huawei za velmi nebezpečnou. Zároveň však naznačil, že by americké výhrady vůči telekomunikačnímu gigantovi mohly být vyřešeny v rámci americko-čínské obchodní dohody, informuje agentura Reuters. Americká vláda minulý týden zařadila firmu Huawei na černou listinu.

"Podíváte se na to, co udělali z bezpečnostního hlediska, z vojenského hlediska, je to velmi nebezpečné," řekl Trump. "Pokud bychom uzavřeli dohodu, uměl bych si představit, že by Huawei mohla být do nějaké její části zahrnuta," dodal. Na dotaz novinářů, jak by taková dohoda vypadala Trump řekl: "vypadala velmi dobře pro nás".

USA a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, nyní proti sobě vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují nová cla. Spor by podle Trumpa mohl již brzy skončit, od posledních obchodních rozhovorů před dvěma týdny, ale nebylo stanoveno žádné datum dalšího kola jednání, připomíná Reuters.

Americká vláda minulý týden firmu Huawei zařadila na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty.

To ohrozilo mimo jiné spolupráci firmy s Googlem, který poskytuje přístrojům Huawei operační systém Android, ale i s dalšími technologickými firmami. V pondělí Spojené státy restrikce vůči Huawei částečně zmírnily, když firmě umožnily nakupovat americké zboží za účelem zachování nynějších komunikačních sítí a zajištění softwarových aktualizací pro už prodané telefony Huawei. Povolení platí do 19. srpna a je možné je prodloužit.