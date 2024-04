Putin odhalí své soukromí i to, jak přemýšlí. Pro film ho stvořila umělá inteligence

Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě.

"Pozvat Putina do studia na 20 tisíc záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deep fake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model," popisují tvůrci.

Vývoj umělého Putina trval zhruba dva roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako "blízký a osobní příběh kremelského vůdce", který v kinematografii nemá obdoby.

Z Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou, s níž má mít čtyři děti. Nebo detaily zpackané protiteroristické operace v moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem.

Není tajemstvím, že máloco rozzuří Vladimira Putina tolik jako probírání jeho soukromého života. Informace o milenkách, dětech i tocích peněz do peněženek jeho blízkých jsou v Rusku naprosté tabu.

"Když jsem dorazil do Ruska, u zahraničních kolegů jsem zjišťoval, na co si mám dát pozor. Všichni zmínili dvě témata, o kterých se nemluví: osobní život Vladimira Putina a Čečensko, kde Kreml až do roku 2009 válčil," popsal pro Aktuálně.cz novinář a bývalý zpravodaj Hospodářských novin v Rusku Ondřej Soukup.

Snímek polského režiséra známého jako Patryk Vega chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je, co se mu děje v hlavě a proč stále touží po imperialistickém Rusku. Film zahrnuje také záběry natočené ukrajinskými filmaři během ruské invaze, hned v prvním záběru ukazuje Putina v choulostivé situaci na podlaze nemocnice.

Režisér Vega film původně pojmenoval Vor v zakoně (vlivná a bohatá hlava organizovaného zločinu - pozn. red.). Kina ho uvedou letos v září, a to ve 35 zemích světa. "Putin není jen film. Je to odpověď na celosvětovou snahu pochopit motivy a činy jedné z nejkontroverznějších postav současné politiky," uzavírá režisér.

Video: Jen máloco rozzuří Vladimira Putina jako probírání jeho soukromého života na veřejnosti (12. 3. 2024)