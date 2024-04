Fiala se setká s mužem, který blokuje americkou pomoc Ukrajině. Odmítl i Camerona

Český premiér Petr Fiala (ODS) se v úterý v rámci své cesty do Washingtonu setká s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Jeden z nejvlivnějších republikánů současnosti předsedá dolní komoře Kongresu od loňského podzimu a už několik měsíců blokuje pomoc Ukrajině. Johnsona má v hrsti radikální část strany, která mu hrozí, že ho v případě schválení pomoci odvolá.

Minulý týden se chtěl s Johnsonem sejít britský ministr zahraničí David Cameron, aby ho přesvědčil o nutné podpoře Ukrajiny. Americký politik ale na schůzku nepřistoupil a místo toho se setkal s představitelkou krajně pravicového křídla své strany Marjorie Taylorovou Greenovou.

"Tohle není republikánský předseda, kterého teď máme, ale demokratický," nechala se slyšet začátkem měsíce politička a následně Johnsonovi pohrozila, že pokud dá o dalším balíčku pomoci Ukrajině ve sněmovně hlasovat, republikáni ho odstaví z funkce. Johnson tak nyní musí balancovat mezi tím, co je potřeba pro chod země a co po něm chce jeho strana, všímají si americká média.

O peněžní pomoci pro Kyjev ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun) bude v úterý s Johnsonem mluvit český premiér Fiala. Den předtím přijal tuzemského předsedu vlády v Bílém domě americký prezident Joe Biden, oba se shodli na nutnosti pokračující podpory Ukrajiny, která už přes dva roky čelí ruské agresi.

Proti potratům i LGBT

Johnson je nejméně zkušeným předsedou americké sněmovny za posledních více než 140 let a byl až čtvrtou volbou poté, co kongresmani odvolali jeho předchůdce Kevina McCarthyho.

Politik z Louisiany byl do Kongresu poprvé zvolen v roce 2016. Jako malý se chtěl stát hasičem, stejně jako jeho otec, rodiče mu to ale nedovolili. Když mu bylo dvanáct, otec málem uhořel při hašení požáru, uvádí server Politico.

Mike Johnson se proto dal na dráhu politika. Vystudoval práva a pracoval mimo jiné pro konzervativní organizaci Aliance bránící svobodu zaměřenou proti LGBTQ+ lidem. V roce 2015 byl poprvé zvolen do národního kongresu, kde například obhajoval louisianský zákaz manželství osob stejného pohlaví nebo velmi přísné protipotratové zákony.

Sám je hluboce věřícím evangelíkem a se svou ženou v roce 1999 uzavřel takzvané smluvní manželství, které existuje jen v několika amerických státech a výrazně ztěžuje případný rozvod. "Já i moje žena pocházíme z tradičních křesťanských rodin," vysvětloval své rozhodnutí. "Moji vlastní rodiče jsou rozvedení. Jak ví každý, kdo si tím prošel, byla to pro celou naši rodinu traumatizující záležitost," uvedl. S manželkou vychovávají čtyři děti.

Během svého politického působení představil zákony podporující náboženskou svobodu a mezi skupinami silně věřících Američanů je velmi oblíbený. Odmítal legalizaci marihuany i pro léčebné účely a neuznává změnu klimatu. Na svou kampaň opakovaně dostával velké peníze od ropného průmyslu.

Trumpův muž

Ačkoliv zpočátku své kariéry v Kongresu tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi odporoval například ve snaze omezit federální zdravotní péči, záhy ho podpořil. Například když Trump zakázal občanům některých muslimských zemí vstup do USA.

Následně se dostal až do Trumpova nejužšího kruhu věrných a pravidelně s ním cestoval v prezidentském speciálu Air Force One. "Je to neskutečné. Když mu zavolám, ozve se do několika hodin," vylíčil jednou reportérovi ze svého rodného města Shreveport.

Johnson hrál také klíčovou roli při Trumpově snaze zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb z roku 2020, připomíná deník The New York Times. Když Texas k americkému nejvyššímu soudu podal žalobu, v níž žádal, aby soudci zrušili platné volební hlasy z Wisconsinu, Michiganu, Pensylvánie a Arizony, zorganizoval Johnson na Trumpovu podporu memorandum.

K podpisu přiměl 125 republikánských kolegů ze Sněmovny reprezentantů. Přemlouval je navzdory tomu, že mu právník republikánů sdělil, že je dokument protiústavní. Není tak překvapením, že Johnson byl jedním ze 147 republikánů, kteří hlasovali proti potvrzení výsledků voleb.

"Já jsem právník. Nezabývám se konspiračními teoriemi. Chci se zabývat fakty a pravdou," tvrdil tehdy a zdůrazňoval, že volební podvody je nutné prošetřit, protože o skutečném výsledku pochybuje velká část země. U soudů skončilo mnoho sporů o falšování hlasů, nikdy se ale žádné podvody nepotvrdily.

Pomoc Ukrajině

Kromě svých konzervativních názorů je Johnson stejně jako další k Trumpovi loajální lidé přesvědčen o tom, že by Spojené státy měly omezit pomoc Ukrajině. Právě proto až doteď hlasování o posledním balíčku blokoval. Pokud by o něm kongresmani hlasovali, nejspíš by jej schválili.

Johnson tak nyní čelí obrovskému tlaku od demokratů i některých republikánů, aby dal o dalším balíčku pomoci pro napadenou zemi hlasovat. Návrh už prošel Senátem, Johnsonovi se ale nelíbí a podle dřívějších vyjádření chtěl připravit vlastní návrh. Jak by měl vypadat, zatím není jasné.

Na otázku, zda uvažuje o nápadu bývalého prezidenta Trumpa přeměnit pomoc Ukrajině na půjčku, v neděli uvedl, že je to jedna z možností. Dodal, že zabavení majetku "zkorumpované ruské oligarchie" na pomoc financování Ukrajiny je také mezi nápady, na kterých by podle něj mohla mezi kongresmany panovat shoda.

V pondělí oznámil, že sněmovna nakonec původní návrh projedná tento týden, uvolnění peněz na pomoc Ukrajině a Izraeli ale bude schvalovat jako samostatné zákony, původně šlo přitom o jeden. Zákonodárci by o nich mohli hlasovat nejspíš v pátek večer tamního času.

Video: "Naprosto nadstandardní." Reportér popsal výjimečný rozměr Fialovy cesty do USA (15. 4. 2024)