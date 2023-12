Premiér ocenil zesnulého komentátora Aktuálně.cz Daniela Anýže medailí Karla Kramáře

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil medailí Karla Kramáře zesnulého novináře, publicistu a komentátora Aktuálně.cz a Hospodářských novin Daniela Anýže. Jde o nejvyšší ocenění, které předseda vlády uděluje. Anýž se autorsky věnoval hlavně americké politice, byl také autorem knihy Jdu s hlavou vztyčenou o osudu Milady Horákové. Zemřel letos na konci září ve věku 59 let.

Daniel Anýž, který na Aktuálně.cz psal zpravodajské texty i komentáře o Spojených státech, patří mezi čtrnáct významných osobností oceněných premiérem Fialou za zásluhy v oblasti kultury, lidských práv, budování demokracie, žurnalistiky a vědy a výzkumu. Medaili od předsedy vlády převzala Anýžova manželka Vilma.

Ocenění se předseda vlády rozhodl udělit u příležitosti výročí sametové revoluce 17. listopadu, ale z důvodu nemoci musel být ceremoniál odložen na tento čtvrtek.

Anýž začal jako novinář pracovat v 90. letech. Psal pro časopis Týden, Mladou frontu Dnes a Respekt. Dříve žil ve Washingtonu, kde nejdříve studoval a následně pracoval jako zahraniční zpravodaj Hospodářských novin.



"V tu dobu mě americká politika definitivně vtáhla. Pochopil jsem, že cokoliv se stane ve Spojených státech, zajímá okolní svět. A když se něco děje ve světě, tak všechny zajímá, co na to Amerika. Z toho se pak už nešlo vyzout. Amerika je složitá, má obrovské trable, ale když to ustojí, ustojíme to i my," popisoval před rokem Daniel Anýž.

Za svůj vzor považoval právě americkou žurnalistiku. "Danovy texty z Washingtonu byly disciplína sama o sobě, on americkou politiku nepopisoval jako jiní, on ji zároveň i vykládal pro nás všechny, kteří jsme si k ní jen přičichli. Dokázal postihnout jemné nuance a vnitřní zákruty dění uvnitř obou amerických stran i institucí, na nichž Amerika stojí," vzpomínal bývalý vedoucí zahraniční rubriky a nynější hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

Na Aktuálně.cz Daniel Anýž psal zprávy, reportáže i komentáře. Jeho publicistické texty v posledních letech vycházely každý pátek pod názvem Americký týden. V roce 2020 za ně získal Novinářskou cenu. Do Spojených států pravidelně jezdil a popisoval například poslední prezidentské volby, v nichž se o Bílý dům utkal Donald Trump a Joe Biden. Americkou politiku také často vysvětloval a glosoval v České televizi nebo na Českém rozhlasu.

Poslední text Daniela Anýže vyšel na Aktuálně.cz 15. září 2023. Věnoval se v něm genialitě Elona Muska, ale i nebezpečí, které tento muž představuje.

Medaili Karla Kramáře uděluje premiér od roku 2008, kdy si Česko připomínalo 90. výročí vzniku první československé vlády. Ocenění dostali například bývalý prezident Václav Havel, letec a válečný veterán Emil Boček nebo ruská disidentka Natalja Gorbaněvská.