"Čo vám drbe?" Fico na tiskovce zpražil novináře v reakci na vítězství Pellegriniho

Jen několik desítek hodin po konci slovenských prezidentských voleb je nálada v zemi napjatá. Na společné tiskové konferenci s ministrem financí Ladislavem Kamenickým premiér Robert Fico (oba Směr-SD) ostře kritizoval dotaz novinářky. Ta chtěla vědět, kde bude zvolený prezident země Peter Pellegrini během svého mandátu bydlet. "Co to zas řešíte za blbosti?" divil se Fico.

V lukrativní části Bratislavy nedaleko památníku Slavín stojí vila původně určená jako rezidence prezidenta Slovenské republiky. Dosud v ní žila jediná hlava státu, Rudolf Schuster, který stál v čele země před dvěma dekádami. Budova je tak už roky ve zchátralém stavu. Když redaktorka slovenské komerční televize JOJ položila premiérovi otázku, kde bude budoucí prezident země bydlet a zda plánuje jeho kancelář budovu zrekonstruovat, zareagoval velmi ostře. "Toto vás trápí, toto je váš problém?" ptal se.

"Budeme řešit, na co prezident nemá nárok? Sebereme mu plat? Vezmeme mu bydlení, všechno?" pokládal řečnickou otázku za otázkou v místnosti plné redaktorů s tím, že mají prezidenta nechat, aby zemi řádně reprezentoval. "Je to hlava státu. I já musel několikrát pozvat své kolegy a přátele k sobě do soukromí. I já si musel zařídit svoje bydlení tak, abych mohl plnit reprezentační úlohu. Co to zase řešíte za blbosti?" divil se.

Robert Fico ve svém kárném monologu na tiskové konferenci zmínil i článek, který přečetl v Denníku N. V textu, který vyšel po volbách, odborníci radili, jak se vypořádat s frustrací. Premiér před novináři z textu volně citoval psychologa Matúše Bakytu, který podle něj měl v rozhovoru s redaktory uvést, že si po zjištění výsledků voleb musel vzít léky na uklidnění a ráno se spolu s manželkou a se psem rozplakal nad neštěstím, které Slovensko postihlo. "Fakt nám Slovákům už hrabe?" komentoval vzápětí. "Pellegrini je zvolen, všichni jste z toho mimo, berete léky."

Fico přitom text Bakyty zkreslil. "Když jsem se v neděli večer probudil a přečetl si výsledky voleb, byl jsem rád, že mám doma léky proti úzkosti. Pomohly mi zvládnout tu první obrovskou vlnu zklamání, pomohly mi ještě na pár hodin usnout a v koutku duše doufat, že to byl jen zlý sen. Ráno jsem byl vděčný, že jsem mohl obejmout svou ženu a psa, i když jsme byli oba tou zprávou zdrceni," uvedl původně v anketě psycholog.

Dosavadní předseda slovenského parlamentu a vládní strany Hlas Peter Pellegrini, který je spojencem premiéra, o víkendu v druhém kole prezidentských voleb porazil diplomata Ivana Korčoka. Ten vítězi pogratuloval, ale kritizoval jeho útočnou a neprůhlednou kampaň. Pellegrini získal 53 procent hlasů, Korčok 47. Účast dosáhla 61 procent.

Kauza "kokain" Pellegrinimu silně zavařila. Přísedící si neuhlídal podezřelou reakci (článek s videem zde)