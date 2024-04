Takto se to dělá do psí matery, zvolal Fico. Jaká byla bratislavská volební noc?

Restaurace na břehu Dunaje, ze které si Peter Pellegrini udělal volební centrálu, jakoby předurčovala výsledek prezidentského klání. Je z ní totiž výhled přímo na Bratislavský hrad. Ten hlava státu dnes už neobývá, kdysi v něm ale dočasně sídlil první slovenský prezident Michal Kováč. Svoji kancelář tam měl i poslední prezident Československa Václav Havel.

Šéf parlamentu a vládní strany Hlas Peter Pellegrini přesvědčivě ovládl souboj o prezidentský úřad, v němž porazil bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka zhruba o šest procentních bodů.

Před sobotní devátou hodinou večer ale vítězův volební štáb v Bratislavě ještě tak oslavně nepůsobil. Hosté a politici se teprve scházeli a Pellegrini v tu chvíli připouštěl, že je nervózní a tvrdil, že "ať volby dopadnou jakkoliv, ten kdo prohraje, prohraje se ctí."

V baště Ivana Korčoka ve Staré tržnici v centru města naopak ze začátku převládal optimismus. Přicházeli herci, osobnosti, bývalí politici a velké množství mladých podporovatelů.

Rychlé sčítání hlasů po desáté večer ale začalo atmosféru přetáčet. Během zhruba hodiny a půl po uzavření volebních místností bylo jasno. "Pelle na Hrad", skandovali poslanci z Pellegriniho vládní strany Hlas v úsporném prostoru restaurace, došlo i na slovenskou hymnu. Pak čekali za přípitků šampaňským v napětí na svého předsedu.

Pellegrini sestoupil z VIP zóny mezi novináře po půlnoci. "Budu respektovat zahraničně politické ukotvení země, ale vždy budu bránit hlavně lidi na Slovensku. Budu prezident všech," pronesl. Zopakoval, že Slovensko musí zůstat na straně míru, ne války. S výroky, že bude prezidentem míru a nepošle na Ukrajinu ani jednoho vojáka současný předseda parlamentu vyrukoval pár dnů po prvním kole voleb. Nápadně tím připomínal loňské prezidentské volby v Česku, když téma zvedal šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

"Šíření strachu v kampani dost rezonovalo a nejsilnější byl strach z války. Pellegrini kampaň vedl konfrontačně a z Korčoka dělal válečného štváče," řekl pro Aktuálně.cz k výsledkům druhého kola šéfredaktor slovenského serveru Aktuality.sk Peter Bárdy. Tyto výroky patrně zafungovaly na voliče proruského Štefana Harabina či vládní strany Směr nebo Hlas.

Mobilizace vládních příznivců

O Pellegriniho úspěchu z velké části rozhodla rekordní volební účast 61 procent, což je nejvíc od prezidentských voleb v roce 1999. Letos byla volební účast ve druhém kole dokonce téměř o 20 procentních bodů vyšší než v minulých prezidentských volbách před pěti lety.

Pellegrinimu se podle povolebních analýz povedlo zmobilizovat víc příznivců než Korčokovi a k vítězství mu výrazně pomohli voliči vládních stran. "Zhruba 1,4 milionu lidí pro Pellegriniho a 1,2 milionu pro Korčoka jsou obrovské počty. S čísly, se kterými dnes Korčok skončil druhý za Pellegrinim, by minulé volby vyhrával," poznamenal Bárdy.

Podle slovenského deníku SME se ukázalo, že Pellegrini má mezi voliči koalice větší rezervoár hlasů než Korčok mezi příznivci opozice. Také v tom duchu byla slova premiéra Roberta Fica, když promlouval v Pellegriniho centrále k novinářům, aby v titulcích článků psali, že prezidentské volby jako referendum o vládě dopadly dobře.

"Teď by si mohl klidně říct: 'Takto se to dělá, do psí matery,'" zněla první Ficova slova k Pellegrinimu na tiskové konferenci ve volební centrále, kam ho přišel podpořit. Odkazoval tak na zvolání, které loni bylo slyšet ve štábu strany Směr po vyhraných parlamentních volbách.

Fico v sobotu vítěze Pellegriniho jasně podpořil. Před volbami přitom své sympatie nedával tolik najevo. Oba politici se v roce 2020 po prohraných volbách rozešli. Nynější předseda parlamentu se od Fica odvrátil a se skupinou věrných založil vlastní stranu Hlas. Pellegrini se pak snažil od Fica distancovat.

"Přestože Fico ani šéf další koaliční strany Andrej Danko neudělali nic pro Pellegriniho výhru, zjevně pomohlo i to, že ho lidé považovali za kandidáta vlády, ne jen kandidáta Hlasu," řekl novinář Bárdy. Dokud nebylo jasné, kdo vyhraje, o Ficově příjezdu se přitom spekulovalo. Pellegrini při příjezdu do štábu řekl, že má premiér svůj program.

Na tiskové konferenci pak sám Ficovi děkoval. "Vládní koalice zůstane stabilní. Strana Hlas bude nadále plnit volební program," dodal.

Nejtěsnější souboj v historii se nekonal

Před druhým kolem průzkumy sociologických agentur předpovídaly velmi těsný souboj obou kandidátů. Predikce se nepotvrdily. Pellegriniho a Korčoka nakonec dělilo zhruba 6,5 procenta. Pellegrini vyhrál ve většině slovenských okresů kromě Korčokových bašt z prvního kola.

Novináři také předvídali těsný souboj o maďarské voliče. Nakonec si je ale na svou stranu získal spíše Pellegrini. Například v okrese Komárno na jihu země, kde více než polovinu obyvatel tvoří maďarská menšina, zvítězil Pellegrini o 27 procentních bodů.

Pellegrinimu podle Bárdyho mohla pomoct také podpora, které se mu dostalo v posledních dnech od slovenských celebrit či influencerů, kteří se zapojili do kampaně, přestože už běželo moratorium. Podpořil ho například raper Rytmus.

O to se v Česku nikdo ani nepokusil. Analytik popsal klíčový moment slovenských voleb (5. 4. 2024)