Piloti Sojuzu měli štěstí. Zažili přetížení, které může lámat kosti, říká expert

Závada na motoru kosmické lodi Sojuz, jejíž piloti ve čtvrtek nouzově přistáli v Kazachstánu, byla fatální, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz odborník na pilotované lety do vesmíru a popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Americký astronaut a ruský kosmonaut jsou však podle agentury Interfax v pořádku. Podle Halouska měli velké štěstí, že vůbec přežili.

Vesmírnou loď Sojuz postihla závada na motoru, a tak musela nouzově přistát. Co přesně se mohlo stát?

Došlo k anomálii v okamžiku, kdy se po necelých dvou minutách letu oddělují boční urychlovací motory. Myslím si, že se jeden z motorů neodpojil (podle nejnovějších informací selhal jeden z motorů druhého stupně, pozn. red.). V takovém případě raketa ztratí veškerou aerodynamiku.

Nakolik je taková závada fatální?

Vždycky je fatální, protože raketa ztratí stabilitu a aerodynamické síly ji roztrhají. S posádkou se v takový okamžik utrhne záchranná věžička na raketě a přistanou.

Jak nouzové přistání posádky probíhá?

Na nosné raketě je tlustá tyč, ze které koukají čtyři motory na pevné palivo směrem šikmo dolů. To jsou motory havarijního systému SAS, který může aktivovat buď pilot, nebo automatika, což se stalo v tomto případě. Systémy vyhodnotily, že let je krizový. Takzvané pyropatrony ustřihnou vršek rakety těsně pod kabinou s posádkou a motory vynesou posádku mimo dráhu letu. Následně odpadávají nepotřebné součástky, jako je aerodynamický kryt nebo špička s motorem a posádka s padákem přistává.

Říkal jste, že havarijní systém byl spuštěn automaticky. Znamená to, že posádka nevěděla, že raketa má nějakou závadu?

Věděla. Astronautům zaječí siréna, na pilotní desce se rozsvítí alarm a ve zlomku vteřiny už jdou nahoru. Je potřeba si uvědomit, že záchranná věž se odpoutává s přetížením 15 až 18 G. Posádka okamžitě upadá do bezvědomí. Pro normálního člověka je to neuvěřitelná síla.

Oba piloti přežili. Dá se mluvit o štěstí?

Když se stane takové fatální selhání při startu, je štěstí, že posádka přežila. (ruská agentura Interfax později uvedla, že posádka nemá žádné zdravotní problémy, pozn. red.)

Roscosmos has tweeted photos of cosmonaut Alexey Ovchinin and astronaut Nick Hague after their emergency landing in Kazakhstan following today’s Soyuz rocket failure. Both are reported in good condition. https://t.co/9RFyAxjq6s pic.twitter.com/YtZf9WOrPz — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) October 11, 2018

Co se člověku může stát při tak velkém přetížení?

Může mít zlomeniny. Při takovém přetížení na sebe narazí zuby, může dojít k překousnutí jazyka. Spíš bych to viděl na problémy v obličejové části nebo na zlomeniny rukou, zbytek těla je pevně zafixovaný.

Posádka Sojuzu měla na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nahradit jiné astronauty. Rusko ale v návaznosti na nehodu oznámilo přerušení pilotovaných letů do vesmíru. Co to pro budoucnost ISS znamená?

To nikdo neví. Nechat stanici bez obsluhy je bezpečnostní riziko, protože jakákoliv závada by mohla zavinit sestup. Odhaduji, že stávající posádka ISS na stanici zůstane, jak dlouho to půjde. Současná posádka se měla vrátit v prosinci. Podle mě je tam ale nechají až do března příštího roku a do té doby se urychlí start nové rakety Dragon soukromé společnosti SpaceX.

Několik týdnů se řeší spor o trhlinu na ISS. Rusové obvinili Američany, že ji do pláště vyvrtali, a nyní probíhá vyšetřování. Projeví se aktuální nehoda do rusko-amerických vztahů?

Bezesporu. Když se podíváme, jaké problémy nastaly jen kvůli té malé dírce v lodi a jaké obviňování Ameriky to způsobilo… Mezi astronauty ale spory nenastanou - to jsou profesionálové, potřebují se, bez kolegů nepřežijí.

Čekáte tedy v následujících dnech vyostření vztahů?

Osobně si myslím, že to je konec spolupráce.

Co by to znamenalo?

Mluvilo se o tom, že Američané nebudou vstupovat do ruského segmentu vesmírné stanice. Zjednodušeně řečeno by to znamenalo, že by se v propojovacím modulu udělala závora.

Politici si na tom budou vařit svoji polívčičku. Navíc Američané Rusy potřebovali k tomu, aby je na ISS vozili. To nyní opravdu končí.