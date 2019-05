před 14 minutami

Britové budou téměř tři roky po odhlasování odchodu z Evropské unie volit opět své zástupce do Evropského parlamentu. Vývoj, který byl již několik týdnů označován jako nevyhnutelný, v úterý potvrdil faktický zástupce britské premiérky David Lidington. Uznal, že vládě se nepodaří včas prosadit dohodu s EU o podmínkách brexitu. "Volby do Evropského parlamentu se v Británii uskuteční 23. května, vláda rozhodla, že do tohoto data už nezbývá dost času na dokončení ratifikace brexitu," citovala Lidingtona agentura Press Association. Zástupce premiérky Theresy Mayové však dodal, že kabinet by si přál, aby se nově zvolení britští europoslanci nakonec funkcí neujali.

