Pojďme se dohodnout, vyzývá Mayová lídra opozice. Reaguje na výsledky místních voleb

Britští politici musí nalézt východisko z patové situace okolo odchodu své země z Evropské unie a výsledky čtvrtečních místních voleb dodávají této věci novou naléhavost. V komentáři, který vyjde v nedělníku Mail on Sunday, to napsala britská premiérka Theresa Mayová. Vůdci opozičních labouristů Jeremy Corbynovi vzkázala, aby zapomněl na názorové neshody a s vládou se dohodl.

"Lídrovi opozice vzkazuji toto: Vyslechněme to, co nám v místních volbách vzkázali voliči a odložme na chvíli neshody. Pojďme se dohodnout," napsala Mayová ve svém sloupku.

Reagovala tím na výsledky místních voleb v Anglii, v nichž vládní konzervativci i opoziční labouristé výrazně zaostali za očekáváními. Média a politici vývoj interpretovali jako trest od voličů za počínání obou hlavních britských politických stran kolem britského odchodu z EU, který se měl původně uskutečnit 29. března.

"Upřímně věřím, že to, co lidé chtějí, je, aby se jejich politici spojili kvůli národnímu zájmu a dotáhli brexit do konce," uvedla britská premiérka. Někteří komentátoři ale takovouto jednoduchou interpretaci výsledku místních voleb zpochybňují, neboť nejlépe si v nich vedly strany, které odchod z EU nepodporují.

Poté, co se Mayové třikrát nepodařilo v britském parlamentu prosadit podmínky brexitu dohodnuté se zbytkem EU, začala vláda jednat o kompromisním řešení s labouristy. Čtyři týdny tohoto procesu však žádný významný posun v pozicích obou stran nepřinesly. Mayová ve svém sdělení potvrdila, že rozhovory budou v úterý pokračovat, a napsala, že "budeme dál vyjednávat a dál se pokoušet najít východisko".

"Musíme najít cestu k prolomení patové situace a já věřím, že výsledky místních voleb tomu dávají novou naléhavost," pokračovala premiérka. Stanoviska vlády a labouristů se podle ní v lecčems shodují, dojednání podoby vztahu Británie s EU po brexitu pak "bude vyžadovat kompromisy od obou stran".

Výroky Corbyna i dalších předních představitelů Labouristické strany po místních volbách také nasvědčují jejich větší otevřenosti ke kompromisu a vícero médií informovalo o údajně se rýsující dohodě ohledně nastavení budoucích vztahů. I při vyřešení tohoto bodu by ale v cestě byla stále řada překážek.

K těm patří požadavek mnohých labouristů na potvrzení brexitové dohody v referendu či požadované záruky o tom, že jakoukoli případnou dohodu by respektoval i nástupce Mayové v čele konzervativců. Řada komentátorů také varuje před scénářem, kdy by se premiérka s Corbynem nakonec dohodla, avšak ani kompromisní podoba brexitu by parlamentem neprošla kvůli rozpolcenosti obou hlavních politických stran.

Video: Brexit je ztráta pro všechny, totální chaos a rozklad parlamentní demokracie, říká Rupnik