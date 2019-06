Babišovi slouží stádo ovcí a kariéristů. Dnešní ANO je jiné než dřív, tvrdí Telička

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše naložilo s důvěrou voličů i prozápadním étosem, který hlásalo, podvodně, myslí si odcházející místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Před pěti lety se europoslancem stal právě za Babišovo hnutí, s předsedou vlády se ale nakonec rozešel. "Dnešní ANO nemá s výkopem let 2013, 2014 už nic společného. Je vlečeno zájmy svého lídra a úzké vládnoucí kliky, které slouží stádo ovcí a kariéristů," kritizuje Telička v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Politik v letošních evropských volbách neúspěšně kandidoval s novým hnutím Hlas, získal 2,38 procenta hlasů.

Frakce v Evropském parlamentu (EP) ladí své konečné složení. Co od nového europarlamentu očekáváte? Budou proevropské formace nacházet hůř shodu než v předchozím pětiletém období?

Složení jednotlivých frakci je v podstatě již dané, ale abychom byli schopni odhadnout schopnost či spíše vůli nacházet politickou shodu, potřebovali bychom vědět více. Vždy záleží kromě jiného na osobnostech ve vedení frakcí, programových prioritách, koaliční dohodě i na tom, jak je konkrétní, jakož i na vnitřní jednotě frakcí a na jejich politické konzistentnosti.

Euroskeptické strany vedly poměrně hlasitou předvolební kampaň. Přesto je pro ně výsledek, kterého dosáhly, zklamáním. Nemyslíte?

To je spíš otázka na ně. Nicméně ano, dle jejich předvolebních prohlášení můžeme asi tvrdit, že očekávání měly vyšší. Osobně výsledkem euroskeptiků nejsem překvapený, jelikož odpovídá řadě průzkumů.

Že se mocenské poměry v europarlamentu nezmění od základu, naznačovaly již předvolební průzkumy. Možná i z toho důvodu euroskeptické formace otočily a začaly tvrdit, že jejich cílem není EU rozložit, ale reformovat. Jak se podle vás budou nyní chovat?

Máte pravdu, že došlo k posunům, ale buďme fér a připusťme, že u některých k tomuto taktickému posunu došlo již dříve. Tyto formace pochopily, že po destrukci či exitu je nízká poptávka a reforma zní lépe. Naznačuje kritický postoj, vyznívá konstruktivně a dává stále dost prostoru k populismu a demagogii, kterými se snaží bodovat.

Média a voliči je nepřiměli se zodpovídat z toho, proč dosud o reformní kroky neusilovaly a co mají vůbec na mysli reformou. Skutečnou reformu totiž od europarlamentu nemůžete očekávat, protože za tím účelem není instituce vybavena kompetencemi. To už však zapomněly voličům říct.

Čím hůř s brexitem, tím lépe pro britské volby

V Británii vyhrála drtivě Farageova Strana pro brexit. Ta ale v europarlamentu jen nahradila Stranu nezávislosti Spojeného království. A když sečteme zisky britských euroskeptiků včetně konzervativců, dospějeme k velmi podobnému číslu jako po volbách v roce 2015. Takže v tomhle ohledu žádná velká změna…

Přesně tak. Stejné tváře, obdobná politika, jen vše trochu jinak zabalené. Přesto můžeme očekávat ještě větší demagogii a politickou agresivitu. Nejde totiž už o EP, dokonce ani ne tak o brexit, spíše o předvolební kampaň pro britské parlamentní volby. Pro některé půjde o politické přežití.

Farage tvrdí, že říjnový termín odchodu Británie z EU nevidí jako reálný. Nakolik by mohl v europarlamentu uspět při snaze změnit dosavadní postoj unie k podmínkám odchodu Britů z EU?

Farage těžko uspěje. On není schopen konstruktivní politiky. Vlastně ani nelze říct, že nějakou evropskou politiku má. Dokonce si myslím, že pro něj platí čím hůře s brexitem, tím lépe pro britské volby. A o ty mu jde především. Je smutné, že britská politika je v takové krizi a že mu to vychází.

ANO naložilo s proevropským étosem podvodně

Česko patří k zemím, kde jsou jednoznačně proevropské strany v menšině. Politiku vládního ANO mohou ovlivnit kauzy premiéra Andreje Babiše. Nepodkope to již tak nepříliš pevnou pozici Česka v unii?

Nejen EU, ale celý svět vidí, co se v Česku děje. ANO v době bující korupce, klientelismu a krize politiky výrazně uspělo s původním proevropským, prozápadním a proreformním étosem. S ním i s důvěrou velké části společnosti - včetně mě - však naložilo nezodpovědným až podvodných způsobem.

Dnešní ANO nemá s výkopem let 2013, 2014 už nic společného. Je vlečeno zájmy svého lídra a úzké vládnoucí kliky, které slouží stádo ovcí a kariéristů. Absence konzistentní evropské politiky a nekompetentnost k tomu. To vše vede k marginalizaci Česka. A to vše tři roky před českým předsednictvím v EU. Máme zaděláno na fiasko.

Vaše hnutí Hlas získalo v evropských volbách 2,38 procenta hlasů. Teď se chcete prosadit i na domácí politické scéně. Neměly by ale proevropské strany v Česku spíše sestavit společnou kandidátku? Jejich síly se takhle štěpí…

Víte, to takzvané štěpení je trošku zavádějící a svým způsobem se stalo nástrojem politického boje. Jistě, když se objevilo nové hnutí s propracovaným programem, dynamickými a kompetentními lidmi, velkým procentem mladých a s drivem, je nejsnadnější jeho voliče odradit či znejistit tím, že budete mluvit o fragmentaci. Ale primárně jsou problémy jinde.

Pokud si je některé z těchto stran vyřeší, pak bude prostor pro větší synergii nebo i společné úsilí. Hlas bude příště mít již více než dva měsíce na kampaň. A podle toho to bude vypadat. Přesto konstatuji, že jsme to nebyli my a ani nebudeme, kdo řekl nebo řekne ne jednáním o možné spolupráci. Proto se zájmem sledujeme vývoj v některých stranách a povedeme jednání.

