Podcast: Dětí s poruchou příjmu potravy přibylo, snahy EU o zlepšení odborníci vítají

V roce 2019 trpěla nadváhou či obezitou zhruba pětina českých dětí ve věku mezi 11 a 15 lety. Už před pandemií tak Česko patřilo k evropským zemím, které se nejvíce potýkaly s dětskou obezitou. Jak tuto situaci ovlivnila pandemie? A co s sebou přináší takzvané nutriční skóre, které připravuje EU? Nejen o tom hovořila v podcastu Aktuálně.cz klinická nutriční terapeutka Edita Weidenthalerová.

Dětské pacienty podle odbornice během pandemie nejvíce zasáhla ztráta jejich typického každodenního režimu. "Děti se často ani nepřevlékly, nevyčistily si zuby, byly v posteli na mobilu nebo na tabletu. Nesnídaly a k obědu snědly rohlík," vysvětluje Weidenthalerová.

"Celkově jsem pozorovala, že děti byly takové znuděné, smutné, bez nálady. A jedly to, co doma bylo," uvádí. U některých dětí podle ní pandemie vedla až k poruchám příjmu potravy. Na pražské dětské klinice takových pacientů během posledního roku přibylo až o 50 procent.

Oproti tomu terapeutka zaznamenala v ordinaci prozatím jen lehký nárůst dětských pacientů trpících nadváhou nebo obezitou. Do budoucna podle ní ale trend dětské obezity celosvětově poroste i přesto, že o sebe řada Čechů začala během pandemie víc dbát. "Jak dlouho jim to vydrží, to je otázka,"podotýká Weidenthalerová, která se zabývá především výživou dětí.

Rodičům svých pacientů vždy radí, že při boji s dětskou obezitou musí především změnit zvyklosti celé rodiny. "Dítě je odrazem rodiny. To rodiče neradi slyší, ale je to tak," zdůrazňuje terapeutka.

Nejčastěji se setkává s tím, že se rodiče svým dětem dostatečně nevěnují. "Nepovídají si s nimi, neřeší jejich radosti a starosti. A děti se potom cítí osamocené. Epidemie k tomu ještě přispěla a děti zajídaly stres a smutek,” dodává.

Kalorické tabulky laikům nic neřeknou

Výběr vhodných potravin by Čechům mohlo brzy usnadnit takzvané nutriční skóre, které připravuje Evropská unie. Jednotný systém značení potravin chce Evropská komise navrhnout do konce roku 2022. Fungoval by na principu barevných štítků, které by od sebe odlišovaly potraviny na základě jejich vhodnosti. Zelená barva by označovala nutričně nejkvalitnější potraviny, kdežto červená barva ty méně vhodné.

Podle Weidenthalerové by chystané nutriční skóre mohlo lidem usnadnit orientaci ve vhodnosti potravin. "Nutriskóre nerozděluje potraviny na zdravé a nezdravé. Spíš podněcuje k tomu, která potravina je nutričně kvalitnější a je na tom lépe než jiná," komentuje terapeutka.

"Třeba kalorické tabulky jsou super, ale lidem, kteří nemají větší znalosti ve výživě, nemohou nic říkat. Málokdo čte nutriční složení. Lidi se podívají na výrobek, jestli je vhodný, nebo nevhodný, a berou ho," dodává.

Na druhou stranu ale odbornice upozorňuje na některá negativa chystaného nutriskóre. "Úplně nám neříká, proč je potravina zařazená v dané kategorii nebo také nezohledňuje porce," podotýká Weidenthalerová. "Ale zase jakákoliv snaha, která vede k ozdravení populace, je určitě vítána a je pozitivní," dodává.

Poslechněte si na platformě Soundcloud podcast s Editou Weidenthalerovou, která v něm také zmiňuje, jaká rizika dětská obezita přináší nebo jak děti správně motivovat k pohybu a zdravému stravování.