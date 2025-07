Efekt Streisandové. Rusové "vymazali" vojenskou fabriku z map. To neměli dělat

Ukrajinci v úterý zaútočili na ruskou muniční továrnu vzdálenou 1300 kilometrů od fronty. Nejlepší útočné drony Kyjeva doletěly do ruského města Iževsk, kde vyhodily do povětří důležitý elektromechanický závod - muniční továrnu Kupol.

Útok potvrdila ukrajinská tajná služba SBU. Podle listu Kyiv Independent nejméně dva potvrzené údery zasáhly výrobní a skladovací zařízení, což vedlo k požáru v areálu, který zuřil po celý den.

Závod se specializuje na výrobu systémů protivzdušné obrany Tor a Osa a také útočných dronů Harpyje. I proto se objevuje pod mezinárodními sankcemi jako součást ruského obranně-průmyslového komplexu.

Ukrajinské síly se běžně zaměřují právě na ruskou protivzdušnou obranu - a průmysl, který ji vyrábí -, aby vytvořily bezpečné koridory pro útočné drony. Potlačení ruské protivzdušné obrany tak umožňuje údery na jiné cíle.

"S chirurgickou přesností SBU pokračuje v úderech proti ruským vojensko-průmyslovým podnikům, které přispívají k válečnému úsilí proti Ukrajině," řekl zdroj z tajné služby.

"Každá taková operace oslabuje (ruský) útočný potenciál, narušuje řetězce výroby zbraní a dokazuje, že žádná část Ruska není bezpečnou zónou pro jeho vojenskou infrastrukturu," dodal.

Rusové možná věděli, co se chystá

Není vyloučené, že ruská vláda minimálně tušila, co se chystá. Krátce před útokem totiž vymazala z Yandex Maps (ruská odpověď na Google Maps - pozn. red.) snímky továrny. To ale náletu nezbránilo, možná dokonce naopak přilákalo ještě větší pozornost. "Vojenský příklad efektu Barbry Streisandové (fenomén je pojmenován po události z roku 2003, kdy se americká herečka Barbra Streisandová pokusila dosáhnout odstranění fotografie své residence z veřejně přístupné databáze)," poznamenal Tatarigami, zakladatel ukrajinské analytické skupiny Frontelligence Insight.

Siréna pro varování před leteckým poplachem ale podle ruských telegramových kanálů před útokem spuštěná nebyla. Podle kanálu Astra se obyvatelé města nemohli dostat ani k varování právě přes Telegram kvůli výpadkům mobilního internetu, které trvají už téměř dva týdny.

"SBU systematicky pracuje na snížení možností Ruské federace provádět letecké a bombové údery na území Ukrajiny," vysvětlili agenti po náletech z 27. června. "Okupanti by si měli uvědomit, že jejich drahá vojenská technika a munice nejsou chráněny nikde: ani na linii bojového kontaktu, ani na dočasně okupovaných územích a ani v hlubokém týlu."

A SBU neblafuje, tvrdí web Trench Art. Gubernátor Udmurtska Alexandr Brečalov potvrdil, že útok na Iževsk si vyžádal nejméně tři mrtvé. V nemocnici se podle něj léčí 35 zraněných, z toho 10 je ve vážném stavu.

Nové útočné drony z Česka

Drony jsou v posledních měsících stále důležitější. Letouny procházejí dalším a dalším vylepšením a často jsou strůjci nejničivějších útoků.

Americké letectvo USAF například nasazuje nové drony FP-1 s doletem až 1600 kilometrů a hlavicí o hmotnosti až 113 kilogramů. Tomuto typu prodloužila dolet ukrajinsko-česká společnost U&C UAS, částečně i tím, že vynechala podvozek. Místo toho, aby FP-1 vzlétal na vlastních kolech, startuje ze šikmé rampy a je poháněn raketou namontovanou na trupu. "Jedná se v podstatě o dálkově ovládanou raketu," řekl novinářům výkonný ředitel U&C UAS Pavel Bulant.

Nový dron byl oficiálně představen na květnové výstavě v Kyjevě, výroba byla zahájena už v loňském roce v Kolíně. Doplňuje a částečně i nahrazuje ukrajinské drony Aeroprakt A-22, civilní sportovní letouny upravené pro autonomní navigaci.

Letouny A-22, z nichž každý stál před doplněním řídicího systému a bojových hlavic přes 80 tisíc dolarů, byly pro Ukrajinu nepraktickým řešením problémů s útoky na dlouhé vzdálenosti. Jsou totiž navrženy jako pilotované letouny a mají objemné kokpity.

To vše by mělo vysvětlovat, proč A-22, nebo podobný sportovní dron, doletí se stokilovou hlavicí jen zhruba 1300 kilometrů. FP-1, který by mohl stát více než 100 tisíc dolarů, by měl s podobným zatížením doletět dál.

