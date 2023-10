Pavel mluvil k europoslancům. Podpořil Ukrajinu a chválil EU za zvládnutí covidu

Český prezident Petr Pavel ve středu poprvé vystoupil v Evropském parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku. Snažil se navázat na projevy svého předchůdce Václava Havla, který za ně před europoslanci sklízel ovace. Hlavním tématem Pavlovy řeči byla Ukrajina a bezpečnostní garance, které musí Evropa zajistit, aby si s ruskou hrozbou poradila.

Od zvláštní zpravodajky - Projev Pavel zahájil nejen českým pozdravem, ale i krátkým úvodem ve francouzštině, která byla historicky hlavním jazykem institucí a bez níž si v parlamentní kavárně nejde objednat ani obyčejnou kávu. Poté přešel do angličtiny.

Pavel hned zpočátku připomněl, že příští rok uběhne dvacet let od doby, co se Česko spolu s dalšími bývalými komunistickými státy střední a východní Evropy připojilo k Evropské unii. "Dalo by se říct, že jsme dozráli do dospělosti jako členové evropské rodiny. Nejsme ani noví, ani nezkušení," prohlásil. Vyzdvihl hlavně druhé české předsednictví v Radě EU, které je toho podle něj důkazem.

Příští rok, který bude velké rozšiřování unie připomínat, by se ale nemělo zapomínat, čím nové členské země pomohly těm starším. "Nejen z hlediska prosperity, nových trhů, hodnotových řetězců a kvalifikované pracovní síly, ale také z hlediska bezpečnosti," vyjmenovával.

Nechválil jen Prahu, ale i nedávné úspěchy Evropské unie, která podle Pavla zvlášť během koronavirové pandemie i během následné energetické krize a stále probíhající ruské invaze na Ukrajinu dokázala, že umí jednotně reagovat na těžké výzvy.

Ačkoliv nyní ve Štrasburku probíhá plenární zasedání a do města přijela naprostá většina europoslanců, prezidenta Pavla si přišla vyslechnout jen malá část z nich. Lehce tak šlo v davu najít české volené zástupce. Postupně se ale během projevu do sálu trousili další a koncem projevu už bylo v sále téměř plno.

Další podpora Kyjeva

Hlavním tématem prezidentova projevu byla válka na Ukrajině. Bývalý předseda vojenského výboru NATO prohlásil, že bezpečnost se nikdy nemá brát za samozřejmost, a připomenul při tom vlastní zkušenosti z války v bývalé Jugoslávii, kde sloužil jako součást jednotek UNPROFOR. "Doufal jsem, že už během svého života neuvidím žádnou další válku v Evropě," řekl.

"Zlo musí být konfrontováno, jakmile se objeví," parafrázoval Havlův projev před europoslanci z roku 2000, který zařadil Evropský parlament mezi projevy, které utvářely Evropu. "Bohužel, Evropě se nepodařilo zlo odhalit včas," dodal Pavel.

"Současná ruská invaze není ničím jiným než tupým a cynickým pokusem vymazat Ukrajinu, její obyvatele a kulturu z mapy. Nevyprovokovaná, neodůvodněná a nevybíravá agrese nemůže zůstat nepotrestána," zdůraznil český prezident. Putin nesmí zvítězit a nezvítězí, dodal.

Pavel také zopakoval tezi, kterou vyzdvihl před dvěma týdny v New Yorku na Valném shromáždění OSN, tedy že bezpečnost Ukrajiny je bezpečností všech. Následně vyzval k další podpoře Kyjeva. Někdejší Československo bylo před 85 lety v podobné situaci, kdy evropské státy ve snaze zastavit válku ustoupily nacistickému Německu, prohlásil.

Rozšiřování Evropské unie

Proto podle něj nesmí Evropa ustoupit hlasům, které vyzývají k míru za každou cenu. Pavel tím možná nepřímo reagoval i na Roberta Fica, jehož Směr na Slovensku o víkendu vyhrál předčasné parlamentní volby a který slibuje, že na Ukrajinu nepošle už ani jeden náboj. Po volbách prohlásil, že chce začít mírová jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Bezpečnost Evropské unie leží za jejími hranicemi a je proto urychleně potřeba pokračovat s jejím rozšiřováním, zopakoval Pavel. "Už jsme vyplýtvali příliš mnoho času," povzdechl si. Rozšiřování Unie ale musí jít ruku v ruce s její reformou, doplnil a vyzval Evropskou radu, aby se nebála odvážných rozhodnutí.

Evropu příští rok v červnu čekají volby do europarlamentu. Po nich se funkce ujme nová Evropská komise s novými prioritami. V této souvislosti prezident varoval před rostoucím počtem dezinformací ve veřejném prostoru a nazval je novou hrozbou, na kterou je potřeba se připravit.

Ke konci Pavel vyzdvihl i potřebu "pragmatických a vzájemně výhodných partnerství, včetně dohod o volném obchodu" i se zeměmi, se kterými "nesdílíme stejné názory". Jinak s nimi mohou spojenectví navázat naši geopolitičtí soupeři, varoval. Krátce zmínil také nezbytnost zelené a digitální tranzice.

Prezident si během projevu vysloužil několik krátkých potlesků v momentech, kdy zmiňoval osobní zkušenost z Jugoslávie, nebo při každé kritice Ruska. Na konci jeho projevu většina poslanců tleskala vestoje.

"V minulosti panovala určitá míra nejistoty, kam se Česko ubírá, i v rámci V4. Takovéto projevy jsou ujištěním toho, že Česko je země, která sdílí evropské hodnoty a je schopna účinně spolupracovat," zhodnotila na dotaz Aktuálně.cz projev viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová.

Klause europoslanci vypískali

Před evropskými poslanci vystoupily zatím všechny české hlavy státu, každé se ale dostalo jiného přivítání. První český prezident Václav Havel v evropských institucích vystupoval opakovaně, naposledy v roce 2009 už po svém odchodu z funkce. Tehdy varoval před příliš velkou závislostí na Rusku i komplexu, který má Evropa z větších a bohatších Spojených států.

Havel pokaždé za své projevy sklízel ovace, jeho citát "Evropa jako úkol" se také stal mottem loňského českého předsednictví, protože právě k jeho odkazu v Evropě se chtěla česká vláda přimknout. Na závěr svého projevu citát parafrázoval i Pavel. Havlovi následovníci na evropské půdě budili výrazně horší reakce.

Václav Klaus v parlamentu vystoupil v roce 2009 během prvního českého předsednictví EU, během kterého padla vláda premiéra Mirka Topolánka. Evropskou unii tehdy ve svém projevu kritizoval, a i když někteří euroskeptičtí poslanci prezidenta odměnili vřelým potleskem, většina politiků ze sálu odešla, nebo dokonce nesouhlasně pískala.

Předposlední český prezident Miloš Zeman pronesl projev stejně jako Pavel anglicky, na rozdíl od současné hlavy státu ale mluvil spatra. Jeho řeč se do historie zapsala hlavně občasnou špatnou výslovností nebo používáním neexistujících slov, jako když místo bubble gum, tedy žvýkačky, řekl bubble bum. Video s úryvkem z proslovu pak kolovalo na internetu, kde ho sdílely tisíce lidí.