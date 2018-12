Evropská komise nebude vyplácet dotace Česku. Čeká, až se vyřeší kauza Babiš

Komisař Oettinger poslance informoval, že údaje o neposkytování dotací zaslal české vládě v dopise, v němž ji zároveň vyzval k urychlené nápravě situace.

Evropský parlament ve středu řešil bod s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby Evropské komise. Ta dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér s ohledem na zmíněná nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Spolu se Zelenými se na textu rezoluce vyzývající komisi mimo jiné k zastavení poskytování dotací holdingu Agrofert, o níž budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, podílela lidovecká poslankyně Ingeborg Grässleová.

"Vítáme studii právní služby a dopis (EK Babišovi), ale požadujeme činy. Žádné další peníze Agrofertu, dokud je narušena hospodářská soutěž," řekla poslankyně, která se Babišovým vztahem k Agrofertu a jeho čerpáním dotací zabývá dlouhodobě. Český premiér, který v dopise komisi slíbil situaci řešit, podle poslankyně minulosti již několikrát podobné sliby dal, ale nikdy nedodržel.

Agrofert se proti zastavení dotací ohradil. "Máme informace jen z médií. Pokud je nám známo, kroky Evropského parlamentu jsou namířeny směrem k České republice," řekl Aktuálně.cz ve středu večer mluvčí firmy Karel Hanzelka. "V Agrofertu v tuto chvíli nemáme žádný oficiální podnět, na který bychom měli reagovat. Nikdo nás nekontaktoval, nikdo s námi v této záležitosti nic neřešil," dodal.

Ze dvou desítek poslanců, kteří v následné mnohdy emotivní diskusi vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů.

Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz. "Špinavé prádlo se sice má prát doma, ale v tomto případě jde o peníze z evropského rozpočtu a to je potřeba řešit zde," prohlásil občanský demokrat Jan Zahradil na výtku jednoho z diskutujících politiků, zda by se český případ neměl primárně řešit na domácí půdě.

K tomu vyzývaly například poslankyně Babišova hnutí ANO či komunisté, podle nichž nedostaly české orgány dostatek času k vyřešení případu.

"Česká policie, státní zastupitelství a soudy jsou nezávislé a mohou jednat… Politický tlak nezávislosti, stejně jako nikdy v minulosti, nepomůže," prohlásila komunistická poslankyně Kateřina Konečná.

Naopak zástupkyně německých pirátů Julia Reda byla v projevu o poznání méně shovívavá: "Konflikt zájmů Andreje Babiše nemůže být dál ignorován."

Samotný Babiš, podle něhož je česká vláda v kontaktu s Evropskou komisí a celou záležitost se snaží vyřešit, označil snahu o přijetí rezoluce za poškozování Česka, k němuž poslance vede touha zviditelnit se před květnovými volbami do europarlamentu.

Agrofert a dotace

Prosperita Agrofertu, zejména jeho zemědělské části, je do značné míry založena na co možná nejefektivnějším využívání dotačních programů, a to jak z Evropské unie, tak z národních zdrojů. Například loni částky inkasované na dotacích či dotovaných výkupních cenách elektřiny z obnovitelných zdrojů skupině dosáhly rekordní výše 2,1 miliardy korun, zatímco konsolidovaný zisk byl 4,8 miliardy korun. Většina dotací je určena na provozní účely, převážně spojené se zemědělstvím. Dotace čerpají jednotlivé dceřiné firmy Agrofertu, kterých je přes dvě stovky.