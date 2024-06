"Nepřichází v úvahu." Kandidáti do eurovoleb se střetli kvůli zatykači na Netanjahua

I více než týden po rozhovoru národního bezpečnostního poradce Tomáše Pojara pro Aktuálně.cz budí diskusi jeho slova o tom, že česká vláda nebude respektovat případný zatykač Mezinárodního trestního soudu na izraelské představitele. Diskutovali o tom i kandidáti do eurovoleb na debatě Aktuálně.cz, jejíž tématem byla bezpečnost. Střetli se také v otázce možného vyslání českých vojáků na Ukrajinu.

Ruská válka proti Ukrajině překreslila geopolitickou mapu světa a postupovat podle toho musí i Česko coby členský stát NATO. Všechny české kroky mohou být a jsou posuzovány jako kroky Severoatlantické aliance, shodli se na předvolební debatě Aktuálně.cz kandidáti do Evropského parlamentu Lucie Potůčková (STAN), Alexandr Vondra (ODS) a Jaroslav Bžoch (ANO).

Právě kvůli tomu byli politici opatrní v jednoznačných soudech, zda by Česko mělo vyslat své vojáky na Ukrajinu, jak o tom nedávno mluvil francouzský prezident Emmanuel Macron. Nešlo by přitom o vyslání jednotek na frontu do bojových operací, ale do týla na pomoc s technikou, kontrolou vzdušného prostoru nebo o vyslání zdravotníků.

"Jsem spíše proti. Obávám se, že by šlo o přímé zatažení Česka coby státu NATO do konfliktu," řekl poslanec a dvojka na kandidátce ANO Jaroslav Bžoch. Podobně opatrný byl lídr koalice Spolu, europoslanec Alexandr Vondra (ODS). "My nemáme co vyzývat k vyslání vojáků na Ukrajinu. Máme jiný typ zodpovědnosti v mezinárodních vztazích coby malý stát," řekl Vondra.

Poslankyně za STAN a místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Lucie Potůčková nesouhlasila. "Dokážu si představit vyslání našich vojáků na Ukrajinu, do technického zázemí tamní armády nebo na ochranu vnější hranice unie," řekla politička. "Teď si neumím představit jejich zapojení přímo do bojů. Neříkám ale, že se to nestane," dodala.

Hosté debatovali také nad tématem Izraele. Moderátorka diskuse, dlouholetá bývalá zpravodajka v Bruselu Kateřina Šafaříková připomněla slova poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, který minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že "situace, že by česká vláda vydala předního představitele jakékoli teroristy napadené, spojenecké a demokratické země do Haagu, nenastane". Pojar v rozhovoru reagoval na krok hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karima Khana, který v květnu požádal o vydání zatykačů na lídry teroristického hnutí Hamás a představitele Izraele včetně premiéra Benjamina Netanjahua.

Potůčková, která se o post europoslankyně za hnutí STAN uchází z pátého místa, uvedla, že spíše souhlasí s Pojarem. Ten tvrdí, že "soud dal na roveň demokraticky zvolené představitele a členy teroristické organizace". Pojarův postoj pak jednoznačně zastává Vondra. "Nerespektoval bych verdikt soudu. Nepřichází v úvahu, abychom kohokoli z izraelské vlády zatýkali," řekl.

Bžoch naopak tvrdil, že "když chceme posílat Putina do Haagu, tak bychom měli respektovat i tento verdikt, jakkoli se nám nemusí líbit".

Jaká byla přesná argumentace kandidátů do eurovoleb? A proč hájí právo veta v zahraniční politice, přestože zároveň kritizují blokování pomoci Ukrajině maďarským premiérem? Pusťte si celou předvolební debatu ve videu v úvodu článku.