Je Green Deal ideologie, nebo fyzika? Kandidáti do europarlamentu se přeli o klimatu

Klimatická krize patří mezi největší výzvy, které bude muset Evropská unie v příštích letech a dekádách řešit. Tématu se věnovala předvolební debata Aktuálně.cz, v níž diskutoval lídr pirátské kandidátky do evropských voleb Marcel Kolaja, trojka za koalici Spolu Luděk Niedermayer a taktéž trojka za hnutí ANO Ondřej Knotek.

Ústřední strategií pro řešení klimatické krize na úrovni EU je tzv. Green Deal. Vychází z Pařížské dohody, na které se shodly takřka všechny země světa. Kandidáti do Evropského parlamentu diskutovali mimo jiné i o tom, zda vyžaduje současná podoba strategie nějaké úpravy. "Neměnit Green Deal je ideologie. Snaží se klimatickou změnu zmírňovat, my bychom se na ni ale měli především adaptovat," je přesvědčen Ondřej Knotek z hnutí ANO.

Luděk Niedermayer z TOP 09 mu však kontruje tím, že "Green Deal není ideologie, ale věda". "Je to fyzika. První hypotézy o tom, že budeme mít problém s klimatem, se objevily už před dvěma sty lety," zmiňuje. Marcel Kolaja z Pirátské strany jej doplňuje s tím, že "nemáme debatovat o tom, proč to máme dělat zrovna teď" ani se "odkazovat na ostatní země s tím, že když ony nesnižují emise, tak to nebudeme dělat ani my". Jeho strana však zároveň navrhuje, jak Zelenou dohodu "opravit".

Jedním z plánů vyplývajících ze strategie Green Deal je i předpokládaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Podle Ondřeje Knotka však tento cíl není reálný. Domnívá se, že Evropě bude chybět elektřina, a automobilový průmysl podle jeho slov "likvidují" levná čínská auta.

Marcel Kolaja má jiný názor. Bez dostatečných inovací se podle něj může automobilový průmysl v Evropě zlikvidovat akorát sám. "Bohužel si myslím, že zaspal," míní. Nejvíce optimistický je ohledně elektromobility Luděk Niedermayer. Evropské automobilky už podle něj tak pozadu nejsou. "Náskok docela rychle stahují," říká. Pozoruje také postupný pokles ceny automobilů, které podle něj budou brzy více dostupné.

Mělo by být ježdění vlakem po Evropě levnější než létání? Co musíme na evropské úrovni s ohledem na klimatickou krizi stihnout ještě do roku 2030? A jak se kandidáti v tomto volebním období dopravovali do Bruselu? Pusťte si celou předvolební debatu ve videu v úvodu článku.