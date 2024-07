ODS chce rebelovat, ale tak silné portfolio pro eurokomisaře nezískáme, tvrdí Farský

Minulý týden vláda po více než měsíci od evropských voleb potvrdila, že na českého eurokomisaře nominuje ministra průmyslu Jozefa Síkelu (STAN). Europoslanec z hnutí STAN Jan Farský v podcastu Aktuálně.cz říká, že nechápe, proč vládní ODS nepodpořila také Danuši Nerudovou. "Šéfka komise Ursula von der Leyenová opakovala, že chce, aby v nominaci byla zastoupena i žena."

Šéfka komise do Prahy oficiálně napsala ve čtvrtek, den po oznámení nominace. Přání, aby byla na post nominovaná i žena ale vyjádřila už dříve. I to byl důvod, proč Starostové navrhovali oba dva kandidáty, tvrdí Farský.

"Trošku to zapadá do role ODS směrem k Evropě. Ona prostě potřebuje rebelovat, trošku se bránit bruselskému diktátu. Co jim Ursula bude říkat, kdo má být za kandidáty. Tak ukáže, jakože si může dupnout a poslat koho chce," dodává Farský s tím, že doufá, že tento přístup neohrozí šance Česka získat silné portfolio.

Nejde ale jen o výběr kompetentního člověka, ale i o to, jak dlouho trvalo české vládě se rozhoupat. Vláda čekala přes měsíc, než někoho vybrala. Ostatní státy už přitom týdny vyjednávají s konkrétními jmény.

"Slyšel jsem k tomu krásný bonmot, že jsme asi čekali, až si ostatní státy rozdělí ta slabá portfolia, aby na nás zůstalo to silné. Jiné vysvětlení nemám," dodává Farský.

Více peněz na společnou obranu

Osobně by Farský preferoval, kdyby Česko získalo například eurokomisaře pro obranu. "Zajímavým, byť zatím s menší silou, je třeba i eurokomisař pro bydlení, protože to je problém, který zmítá celou Evropou," dodává.

České šance na silné ekonomické portfolio podle Farského omezuje hlavně to, že Česko jako jedna z mála zemí EU stále neplatí eurem. Připomněl, že Ursula von der Leyenová dopředu avizovala, že bude přeskupovat jednotlivá portfolia a že budou jiná než dosud. I proto se podle europoslance špatně předvídá, co by Síkelovi nebo Nerudové šlo nejlépe.

Výhodou ale pro hnutí STAN a jejich nominanta na eurokomisaře je to, že jeho europoslanci sedí v nejsilnější europarlamentní lidovecké frakci EPP, kde už od začátku července vyjednávají o dalším směřování Evropské unie. "Danuše Nerudová se i neformálně potkala s von der Leyenovou, aby zajistila, co nejlepší pozici pro Česko, i kdyby se tou komisařkou nakonec nestala ona."

Farský zároveň dodává, že Česko má ještě čas do konce srpna zvážit, zda nakonec požadavkům šéfky Evropské komise nevyhovět a nenominovat také jednu ženu. Šance na vlivný post by se tím podle něj jen zvýšily.

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s Janem Farským si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích.