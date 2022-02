Jak neriskovat na internetu a chránit data? Ptejte se experta na kyberbezpečnost

před 5 minutami

Ptá se: Martin M.

Dobrý den.

Moji rodiče jsou už v důchodu, mají doma ale počítač (který používají třeba na vyhledávání dovolené pomocí internetu a ukládání fotek) a oba mají chytré telefony permanetně se zapnutou wifi, se kterými ale nijak obratně neumí. Snad úplně všude používají jen jedno jediné heslo, maximálně dvě, střídají je už roky, zná je celá rodina. Počítač sem tam použije i někdo jiný.

Vím, že je to z hlediska bezpečnosti špatně, na druhou stranu jejich argumentem je, že kdo by stál o nějaká data dvou důchodců. Takže můj dotaz zní, může něco z hlediska digitální bezpečnosti hrozit i někomu jako jsou oni? Na co si má dávat pozor někdo jako oni? Stojí někdo i o jejich data? Proč?

Díky za případnou odpověď.