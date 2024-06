Král sociálních sítí a idol mladých Francouzů. Kdo je Macronův vyzyvatel Bardella

Je idolem mladých Francouzů. I ti, kteří ještě nemohou volit, před eurovolbami jezdili na jeho akce, aby se s ním mohli vyfotit a vystavit si společný snímek na Instagram nebo natočit video na TikTok. Mladý lídr krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella ve Francii s náskokem vyhrál volby do Evropského parlamentu a nyní má nakročeno k tomu stát se francouzským premiérem.

Kamkoliv se před volbami Jordon Bardella hnul, tam ho následoval i jeho tým. Fotograf, který zachycoval každý jeho pohyb, kameraman, natáčející nadšené reakce fanoušků, i manažer, který politikovi neustále radil, jak nejlépe vystupovat na veřejnosti.

"Má přirozený styl, rád se lidí dotýká - dává ruku na paži, na rameno, dělá si selfie, má lidi opravdu rád. Na rozdíl od Zemmoura, který se velmi rychle rozčiluje," popsal člen jeho týmu, proč politika na předvolebních akcích vždy obklopují davy. Narážel na jiného krajně pravicového kandidáta Érica Zemmoura.

Na sociální síti TikTok ho sleduje přes milion a půl lidí, na Instagramu půl milionu. Bardellovi je teprve 28 let, přesto už patří mezi nejoblíbenější a nejvlivnější francouzské politiky. Je tak oblíbený, že francouzská média začala psát o "Bardellmánii".

Mladý předseda strany si je dobře vědom toho, že sociální sítě, a zejména TikTok, se ve Francii staly hlavním zdrojem informací pro děti ve věku 12 až 15 let, byť ty ještě nemají volební právo. Platforma je populární i u mladých dospělých - podle americké studie Pew Research Center používalo v roce 2023 Tiktok k získávání informací 32 procent Francouzů ve věku 18 až 24 let. A číslo se neustále zvyšuje, dodává francouzská stanice BFMTV.

V eurovolbách ve Francii dalo 32 procent voličů do 34 let svůj hlas právě Národnímu shromáždění. Naopak vládní kandidátku podpořilo jen pět procent mladých Francouzů. Celkem Národní sdružení v eurovolbách získalo 31,5 procenta hlasů. Francouzská média popisují Bardellu jako dokonale vystupujícího mladého muže, který pomáhá měnit obraz tamní krajní pravice. Právě proto si ho Marine Le Penová, hlavní tvář strany, vybrala za předsedu.

"Syn imigrantů není rasista"

Syn italských imigrantů pomáhá stranu posunout dál od antisemitského odkazu otce Le Penové, který Národní sdružení založil a otevřeně zastává rasistické a protižidovské postoje. Jeden z voličů strany Alain Foy, který navštívil Bardellovu předvolební kampaň v Paříži, se domnívá, že je to dobře. V minulosti podle něj kritici strany mohli Národní sdružení označit za rasistické nebo fašistické. "Ale u Bardella je dobré, že si myslí totéž, ale nemohou ho označit za rasistu, protože je přistěhovalecké dítě italských rodičů," míní.

"Naše civilizace může zemřít," prohlásil Bardella na jedné z posledních předvolebních akcí. "Může zemřít, protože bude pohlcena migranty, kteří nenávratně změní naše zvyky, kulturu a způsob života," řekl k davu více než pěti tisíc příznivců mávajících vlajkami, zatímco lidé v Pařížské aréně skandovali jeho křestní jméno.

Politik o sobě tvrdí, že pochází z chudých poměrů. Vychovávala ho jen matka, otec odešel, když mu byl rok. Vyrůstal v šedivém věžáku v oblasti Seine-Saint-Denis severovýchodně od Paříže, kde je vysoká kriminalita, píše list France 24.

Pak ale navštěvoval prestižní soukromou střední školu, kterou mu platil jeho otec, s nímž zůstal v kontaktu. Měl výborné známky a vysoké politické ambice. "Nebyla to dělnická výchova, to je jasné, ale nebyla ani nijak privilegovaná," uvedl pro The New York Times politolog Jean-Yves Camus, který se zabývá nacionalistickými hnutími v Evropě.

Možný budoucí premiér

Členem strany se stal už v šestnácti letech. Ačkoli Bardella zakončil střední školu s vyznamenáním, z vysoké školy odešel, aby se mohl věnovat politice, což je v podstatě jediná práce, kterou kdy dělal.

Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen v roce 2019. Jednání v Bruselu a Štrasburku se ale téměř neúčastnil, a krajně pravicová francouzská politička Manon Aubryová ho proto popsala jako "parlamentního ducha". V roce 2022 se stal předsedou Národního sdružení.

V předvolební kampani neustále opakoval, že by si přál méně Evropy, ne více. Prezidenta Emmanuela Macrona obviňoval z toho, že chce nekonečné rozšiřování unie. Zvlášť mu vadí možnost vstupu Turecka jakožto muslimské země nebo Ukrajiny. Odpůrci Národního sdružení stranu dlouhodobě obviňují z vazeb na ruského prezidenta Vladimira Putina. V roce 2021 strana odmítla podpořit rezoluci Evropského parlamentu na podporu nezávislé a suverénní Ukrajiny.

Není jisté, jak dlouho bude Bardella v europarlamentu působit jako poslanec. Ačkoliv stranu dovedl z prvního místa kandidátky k jasnému vítězství, jako její předseda povede Národní sdružení i do parlamentních voleb. Ty prezident Emmanuel Macron v reakci na výsledek eurovoleb předčasně svolal už na konec června. Je tak možné, že se Bardella stane zatím nejmladším francouzským premiérem a vrátí se do Paříže.

Video: Objímání Babiše, zpytování u Pirátů. Jak strany reagovaly na výsledky eurovoleb (9. 6. 2024)