Nejsem nelida, tvrdí Dostálová. Po boku Babiše bude tvrdě útočit na migranty a zelené

Osm měsíců před evropskými volbami se rýsuje, jak bude vypadat kampaň opozičního hnutí ANO. Nejdříve vyjede za voliči předseda strany Andrej Babiš, ke kterému se přidá během příštího února jednička kandidátky Klára Dostálová. Budou tvrdě útočit na nynější podobu EU, varovat před migranty a kritizovat "zelené fanatiky".

Pokud krajské organizace hnutí ANO nebudou proti, nejsilnější opoziční hnutí povede do evropských voleb v příštím roce místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová. "Jsem přesvědčený, že je nejlepší osobou, aby bojovala za zájmy našich občanů v Evropském parlamentu," prohlásil šéf hnutí Andrej Babiš. Zároveň dodal, že nechce, aby v europarlamentu seděli "promigrační a zelení fanatici, kteří ohrožují Evropu".

Podobně ostře vůči nynější podobě EU hodlá vystupovat i Dostálová. "Nechceme, aby nás někdo vodil jako loutku. Nechceme být státem, kterému má někdo říkat, co má jíst, jak se má myslet, s kým se má bavit, co si může a nemůže dávat na evropské sítě, co můžeme, nebo nemůžeme považovat za žert a podobné věci," řekla Dostálová.

Pustila se také do Green Dealu, který dojednávala ještě tehdejší Babišova vláda. S plánem, jehož cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 procent, souhlasila. Babiš však odmítá konkrétní kroky, jak vytyčeného úkolu dosáhnout. Žádnou alternativu, která by zajistila snížení emisí ve stejné míře, ale nepředložil.

Podobně kritická je i Dostálová, která ovšem odmítá, že by začala vedle svého stranického šéfa podstatně ostřeji vystupovat proti EU. "Například zelený fanatismus je už zavedený pojem, Evropu pohltila ideologie místo zdravého rozumu. A my přece nemůžeme rezignovat na konkurenceschopnost Evropy, to je přece do nebe volající," prohlásila Dostálová s tím, že téma Green Dealu chce znovu otevřít.

Dostálové se líbí australské "otáčení lodí"

Babiš ve svých vyjádřeních často zmiňuje také boj proti migraci. I Dostálová to považuje za jedno z hlavních témat své volební kampaně. "Nejsem nelida a nechci nikoho strašit. Na druhou stranu Austrálie otáčí lodě na volné moře. I my máme volné moře a můžeme lidi otáčet. Tím ale neříkám, že bychom jim měli ubližovat, to chraň Bůh," prohlásila. Zároveň požaduje, aby se více investovalo do Frontexu, který má na starost ochranu vnějších hranic Evropské unie.

Austrálie ovšem lodě na volné moře neotáčí. Má dohody s některými ostrovními státy a migranty umísťuje do jejich táborů. Podobnou cestou chtěla jít i Evropská unie. S Tureckem uzavřela dohodu, aby si ponechalo běžence ze Sýrie u sebe.

Podobnou domluvu uzavřela i s Tuniskem, které mělo výměnou za finanční pomoc zabraňovat lodím s migranty vyplout. Tunisko ji ovšem neplní a požaduje více peněz. Jinak podle mezinárodního práva musí každý stát umožnit komukoliv požádat o azyl. Může migranty odmítnout, ale má povinnost jejich žádost posoudit.

Babišovi se nelíbilo polepení obytňáku

Kampaň hnutí ANO do evropských voleb odstartuje předseda Babiš, který začne jezdit opět se svým obytňákem. V létě voličům vzkazoval, že do něj nasedne patrně v říjnu. Nyní Aktuálně.cz řekl, že to bude později. "Patrně vyjedu v listopadu, protože je třeba změnit polep obytňáku. Měl jsem výhrady k barvám," vysvětloval šéf ANO. Víc konkrétní být nechtěl.

Z důvěryhodných zdrojů ale vyplývá, že obytňák ještě nebude olepený tak, aby působil jako součást kampaně do evropských voleb. Babiš se chce zaměřit především na dění v Česku a kritiku nynější vlády. "Nemělo by ani smysl nyní dělat evropskou kampaň, do Vánoc by ji lidé stejně nevnímali. Budou mít jiné starosti. Na kampaň bude dost času v první polovině příštího roku," sdělil pod příslibem anonymity zdroj, který má ke kampani blízko.

Do toho zapadají i plány lídryně Dostálové, která bude sice v příštích týdnech Česko objíždět, ovšem kvůli tomu, aby navštívila krajské sněmy hnutí ANO. Nejprve se chce jako jednička kandidátky představit zástupcům krajských organizací. Až pak zahájí kampaň a představí program.

Kdo bude na kandidátce za ní, ještě není jasné. Nejčastěji se mluví o poslankyni a bývalé středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové a poslanci Jaroslavu Bžochovi. "Jsou to možná jména na kandidátce, ale jejich pořadí na ní vám nemůžu ještě potvrdit. K oběma mám blízko. Myslím, že si úžasně rozumíme," tvrdí Dostálová.

Předseda Babiš v pondělí prozradil, že by si přál ve volbách získat - podobně jako v roce 2019 - šest z jednadvaceti českých křesel v Evropském parlamentu. "Budeme se snažit důležitost voleb vysvětlit našim voličům, u kterých nejsou až tak populární," řekl.

Z jeho dřívějších vyjádření plyne, že do nich chce dát ANO hodně energie i peněz. "Doufám, že se naše hnutí kvůli těmto volbám zmobilizuje podobně jako u prezidentských voleb. Jsem optimista," uvedl tento týden.