Eurovolby rozhodnou hlavně starší Pražané. Vláda si může oddechnout, ukazuje průzkum

Zúčastnit se červnových voleb do Evropského parlamentu rozhodně plánuje jen třetina Čechů. V mezičase se o europoslance sedm z deseti českých voličů vůbec nezajímá. A za rozhodující téma voleb lidé stále označují migraci, přestože do Česka téměř žádní uprchlíci s výjimkou ukrajinských nemíří.

Data vyplývají z dnes zveřejněného průzkumu agentury Ipsos, která bude v následujících měsících opakovaně mapovat voličské nálady v Česku.

Výzkumníci se tentokrát neptali na preference jednotlivých stran. Zkoumali celkově zájem Čechů o eurovolby a zdejší povědomí o dění v EU. Došli k tomu, k čemu dospěly i jiné průzkumy: čeští voliči evropské volby zhusta ignorují. S jistotou se chystá k urnám pouze třetina Čechů. "Spíše ano" pak další třetina.

Stejný dotaz pro celoevropský průzkum Eurobarometr zveřejněný loni v prosinci vynesl obdobný verdikt: k eurovolbám se chystalo méně českých voličů než každý druhý.

Češi se tak spolu s obyvateli Kypru zařadili k národům, které se o eurovolby zajímají nejméně z celé EU. Odpovídala tomu i účast v zatím posledním hlasování v roce 2019 - dosáhla tehdy 29 procent, zatímco unijní průměr přesáhl padesátiprocentní laťku.

Malý zájem o eurovolby zapadá do celkově nízké pozornosti v Česku k evropskému dění. Pouze šest procent českých voličů odpovědělo Ipsosu, že vědí, co to jsou a jak fungují frakce v Evropském parlamentu. A jen okolo 40 procent lidí se zajímalo o české europoslance jindy než v čase volební kampaně.

"Voliči primárně chtějí po europoslancích hájení českých zájmů. Bez ohledu na stranický dres," komentuje výsledky výzkumu Michal Kormaňák z agentury Ipsos.

Výsledky průzkumu Ipsosu:

Z malého zájmu o unijní dění může těžit současná vládní koalice. Bližší pohled na rozhodnutí zúčastnit se voleb do europarlamentu ukazuje, že se k urnám nejčastěji chystají lidé nad 65 let věku (46 procent), vzdělanější (nejméně s maturitou) a zejména obyvatelé Prahy (42 procent).

Tito voliči patří mezi nejvíc proevropské a také ty s nejvyšší disciplínou. Zároveň právě ve městech a mezi vzdělanější populací střední a starší generace mají vládní strany nejvíc podporovatelů.

Zástupci pětikoalice se mimo záznam občas nechají slyšet, že by jim nižší volební účast 7. a 8. června zas až tak nevadila. Opačný stav, tedy velký zájem o eurovolby napříč republikou, by naznačoval mobilizaci na straně opozice.

Domácí scénou otřáslo poslední srovnání preferencí jednotlivých stran do sněmovních voleb od agentury Kantar. ANO v nich atakovalo do té doby bezprecedentních 40 procent. Silnou skupinu podporovatelů přitom zaznamenalo hnutí Andreje Babiše mezi nejmladšími voliči z učilišť. Ti jsou zároveň těmi, kdo nejčastěji vynechávají evropské hlasování.

Dotazování Ipsosu pro ČTK Protext se uskutečnilo na konci února 2024 a zúčastnilo se ho 1010 lidí vybraných podle reprezentativního vzorku.