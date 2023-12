Nejhorší čísla z celé EU: Čechy sevřel pesimismus. Očekávají, že se budou mít hůř

Češi se nedívají na svoje životní vyhlídky pozitivně. Přiznávají, že mají v posledním roce problém zaplatit účty na konci měsíce, a očekávají, že se to v nejbližší době ještě zhorší, ukazuje čerstvý průzkum Eurobarometru.

Když pak dostanou otázku na evropské volby, 72 procent z nich odpoví, že je vůbec nezajímají. Je to zdaleka nejvíc z celé EU. Eurobarametr data sbíral na přelomu září a října letošního roku na vzorku tisícovky respondentů v Česku.

Šetření potvrzuje dlouhodobý trend, že Češi patří v EU k největším skeptikům. A to, ať už jde o vývoj jejich státu, nebo obecně Evropy. Zatímco na otázku po výhledu jejich životních podmínek v příštím roce odpovídají Evropané nejčastěji - ve 46 procentech - tak, že zůstanou stejné, polovina Čechů očekává, že se zhorší. Hůř na tom v následujících dvanácti měsících podle nich bude jak celý český stát, tak i EU.

Tento výsledek koreluje se špatnými ekonomickými čísly Česka. Země má za sebou období rekordní inflace a jako jediný stát unie se nedostala na výkon hospodářství z doby před pandemií.

Skepsi ale obyvatelé Česka ukazují i na méně očekávatelných místech. Šedesát procent si například myslí, že kroky EU mají vliv na jejich život (39 procent je přesvědčeno o opaku). Jde jednak o podprůměrné číslo ve srovnání se zbytkem EU a pokles o 14 procentních bodů oproti předchozímu měření na jaře letošního roku.

Pokles pocitu vlivu EU na život lidí je největší mezi členskými státy. Děje se tak navzdory tomu, že Češi mají za sebou úspěšné předsednictví, kdy řadu věcí prakticky ovlivnili, a přestože veřejné debatě v zemi letos vévodila opatření související s evropským Green Dealem.

Nedávné šetření agentury STEM ukázalo, že téma nové emisní normy na auta Euro 7 dokonce co do popularity předběhlo tradiční domácí otázky. Euro 7 přitom letos na podzim, zhruba v době sběru dat do Eurobarometru, kulminovalo. Ukazuje to, že čeští politici nedokážou roli EU v této a dalších věcech veřejnosti vysvětlit.

Část otázek zkoumala zájem o blížící se eurovolby, které se uskuteční příští rok v červnu. I tady Česko vyniká. Přes sedmdesát procent Čechů eurovolby nezajímají, což je nejvíc z celé EU. Na úrovni unie přitom zájem o volby vzrostl. Jít volit pak chce jen každý druhý Čech, což je, spolu s Kypřany, opět nejmíň z obyvatel členských zemí.

Zpozornět by pak měli čeští politici, kteří podporují vstup Ukrajiny a dalších zemí do EU. Mezi českou veřejností totiž výrazně narostli odpůrci takového kroku.

Zatímco nadpoloviční většina Evropanů, 53 procent, souhlasí s tím, že by EU měla na pozadí ruské agrese "urychlit vstup Ukrajiny a dalších států do unie", většina Čechů má opačný názor. Sedmapadesát procent s tím nesouhlasí. Jde o nárůst o deset procentních bodů oproti letošnímu jaru.

Video: Češi budou už brzy bohatnout, tvrdí viceguvernérka České národní banky (21. 11. 2023)