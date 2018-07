Bývalá Trumpova pravá ruka chce spojit euroskeptiky. Okamuru si Bannon nezískal, Klaus ho ale chválí

Bývalý hlavní stratég amerického prezidenta Steve Bannon usiluje o vznik celoevropského populistického hnutí. Tomio Okamura nebo Svobodní ale zatím zájem nemají.

Praha - Steve Bannon nabízí pomocnou ruku populistům a euroskeptikům po celé Evropě. Muž, který se jako málokdo zasloužil o to, že americkým prezidentem je dnes Donald Trump, chce v Evropské unii přivést k moci strany usilující o zásadní změnu stávajícího uspořádání.

U českých euroskeptiků ale Bannon zatím příliš neuspěl, zjistilo Aktuálně.cz. Jedinou výjimkou je zatím bývalý prezident Václav Klaus.

Bannon se nedávno postavil do čela nadace nazvané The Movement, která chce populistickým a euroskeptickým politickým stranám v celé EU pomoci uspět ve volbách do Evropského parlamentu. Ty se konají příští rok v květnu.

"Květen bude mimořádně důležitý. Půjde o první skutečný celoevropský souboj mezi populismem a stranou Davosu. Pro Evropu to bude nesmírně důležitý okamžik," prohlásil Bannon pro server Daily Beast. Davos je letovisko ve Švýcarsku, kde každý rok na Světovém ekonomickém fóru diskutuje ekonomická a politická elita z celého světa.

Bannon chce sjednotit předvolební strategii euroskeptiků v zemích EU, například z hlediska vystupování na sociálních sítích nebo toho, na jaká témata by se měli soustředit. Tvrdí taky, že jim pomůže získat peněžní dary na kampaň.

Euroskeptici podle něj můžou v eurovolbách získat až třetinu hlasů, a v Evropském parlamentu tak vytvořit "superskupinu". Takový stav by pak mohl fungování parlamentu fakticky paralyzovat.

Okamura chce radši vyčkat

Bannon nedávno vystoupil na společných manifestacích s francouzskou populistickou političkou Marine Le Penovou nebo s Matteem Salvinim, lídrem italské krajní pravice. Přátelí se taky s Nigelem Faragem, nejvýraznějším politikem britské strany UKIP, která prosazovala brexit.

S Le Penovou a Salvinim sedí v jedné evropské politické skupině česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Spojencem Farage jsou zase Svobodní, kteří na rozdíl od Okamury už mají zastoupení i přímo v Evropském parlamentu.

Obě hlavní české euroskeptické strany jsou ale k Bannonovi zatím opatrné. Okamura sdělil Aktuálně.cz, že Bannonovu iniciativu sice vítá. Dodal však, že hnutí The Movement "je privátní nadace a nevíme, kdo tuto aktivitu financuje a jaké je celkové pozadí".

"Jsme politici, za námi stojí občané a my tuto cestu preferujeme," uvedl Okamura s tím, že chce nejdříve počkat, s čím konkrétním Bannon přijde. "Pakliže se ukáže, že The Movement přijde s relevantními tématy, tak s nimi možná spolupracovat budeme."

Předseda Svobodných Tomáš Pajonk je k Bannonovi ještě o poznání chladnější. "Jen prostý euroskepticismus je podle mě málo pro vznik jednotného hnutí a pro spojení jinak velmi odlišných stran s velmi rozdílným pohledem na svět a společnost," tvrdí.

Upozornil, že zatímco Svobodní vyznávají liberální ekonomický program, Bannon sám sebe označuje za národního konzervativce a podporuje státní zásahy do ekonomiky nebo protekcionismus. "Nemyslím si, že by Svobodní v jeho hnutí měli místo," uzavírá Pajonk.

Klaus s Bannonem "souzní"

Marine Le Penovou nebo německou Alternativu pro Německo, tedy další pravicově populistickou stranu, opakovaně podpořil i bývalý český prezident Václav Klaus. Ten uvedl, že větší Bannonovu angažovanost v Evropě rozhodně podporuje, protože Bannon je "originální a mimořádně inspirativní osobnost". Klaus s ním letos povečeřel v Budapešti a "při našem dvouhodinovém setkání jsme si velmi rozuměli", pochvaluje si exprezident.

Klaus ovšem v Česku nevidí politickou stranu, která by naplňovala to, co Bannon v politice prosazuje. "Napříč politickým spektrem je ale spousta jednotlivců, kteří s Bannonem souzní. Já mezi ně patřím," dodává bývalý prezident.

K Bannonovi se zatím s opatrností nestaví zdaleka jen čeští euroskeptici. I Le Penové Národní sdružení (dřívější Národní fronta) nebo Salviniho Liga zatím vyčkávají, s čím Bannon přijde, napsal server Politico.

Mezi těmito stranami je vidět obava, že Bannon si chce vůdcovství v případné euroskeptické alianci vyhradit pro sebe. Na druhou stranu je pro ně zajímavá Bannonova bezprostřední zkušenost s tím, jak získat voliče.

Bannon jakožto šéf Trumpovy předvolební kampaně spoluvytvářel jeho volební strategii. Po svém vítězství ho Trump jmenoval do funkce hlavního stratéga a Bannon měl v Bílém domě velký vliv na politické priority nového prezidenta. I když se oba loni v srpnu rozešli, v Trumpově politice jsou Bannonovy stopy stále jasně patrné. Jde například o tvrdý postoj vůči Číně i evropským spojencům Spojených států.

