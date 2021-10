Brusel navrhl, jak srazit ceny energií. Konkrétní recept je ale na vládách

Evropská komise ve středu přišla s návrhem, jak by se Evropská unie společně mohla bránit vysokým cenám energií, které sráží na kolena byznys a prodražují účty rodinám napříč kontinentem. V unijním "návodu" je řada věcí. Konkrétní použití je ale na evropských vládách, protože v energetice mají hlavní slovo členské státy. Lídři EU proberou ceny energií na summitu v Bruselu koncem příštího týdne.

Jako první z "toolboxu", jak se tomuto typu návrhu říká, komise vytáhla věci, které už mají evropské země k dispozici. Sedmadvacítce například leží na účtu 26 miliard eur (v přepočtu 660 miliard korun) výnosů z prodeje emisních povolenek. Brusel upozorňuje, že každá země může svůj díl použít například na doplatky chudším rodinám, aby se neocitly bez dodávek tepla a světla.

Další možností je poskytnutí voucherů na energie pro rodiny a domácnosti ohrožené energetickou chudobou.

Kromě toho budou mít státní rozpočty členských států k dispozici už dříve oznámený nový sociální fond na pomoc obyvatelům v přechodu na čisté energie. V něm by mělo být zanedlouho k dispozici 72 miliard eur (přes 1,8 bilionu korun).

Komise také podporuje daňové slevy nebo dočasné snížení daně z přidané hodnoty tak, aby klesla koncová cena energií. V EU je stanovená minimální, pětiprocentní sazba DPH a přesun energií ze standardní sazby do snížené musí schválit k tomu určený orgán unie. Touto cestou se chce vydat několik vlád, včetně kabinetu českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Kompletní osvobození od DPH ale Brusel nepodpořil.

Členské země mohou rovněž poskytnout firmám existenčně závislým na fosilních energiích státní pomoc. Ta musí být v souladu s pravidly poskytování této pomoci - musí se týkat celého sektoru a být časově omezená, aby nediskriminovala konkurenci na trhu.

Komise se chce podívat také na obchodování s emisními povolenkami, konkrétně na to, jestli jejich ceny nezvedají spekulanti. Cena povolenky za jednu tunu oxidu uhličitého se podle Evropské komise za poslední rok zdvojnásobila. Stejně tak Brusel slibuje, že se podívá na možnosti společného nákupu plynu do zásobníků v Evropě, které jsou v průměru jen ze třetiny plné. Komise ale upozorňuje, že takový nákup by se neudál hned, a tudíž i jeho efekt by přišel později.

Celkově komise zdůraznila, že řešením nynější krize cen energií je větší sázka na čisté a zejména obnovitelné zdroje, nikoli odklon od takzvaného Green Dealu, po čemž volají jeho mnozí kritici v Evropě.

"Nečelíme růstu cen kvůli obnovitelným zdrojům, ale kvůli skokovému nárůstu cen plynu a dalších fosilních paliv. Více obnovitelné energie proto znamená nižší velkoobchodní cenu," prohlásila ve středu při představování toolboxu komisařka pro energie Kadri Simsonová. "Cena solární energie klesla v EU za posledních 10 let o 85 procent. Na investice do těchto technologií jsme vyčlenili miliardy eur v národních plánech obnovy," dodala.

