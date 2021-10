Zkrachovala Bohemia Energy. Trh s energiemi se otřásá, měla skoro milion klientů

Jeden z velkých dodavatelů elektřiny a zemního plynu Bohemia Energy končí na českém trhu. Bez energií tak nechá 900 tisíc zákazníků, které dočasně převezmou takzvaní dodavatelé poslední instance. Podle středečního vyjádření Bohemia Energy ji k razantnímu kroku přiměl přetrvávající extrémní růst velkoobchodních cen energií na burze. Společnost již koncem září opustila i trh na Slovensku.

"S politováním vám musíme oznámit, že skupina Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu," uvádí firma na svých internetových stránkách.

Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.

K razantnímu kroku firmu přiměl přetrvávající extrémní růst velkoobchodních cen elektřiny a plynu na burze, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.

Jedna megawatthodina elektřiny na říjen stojí na Pražské energetické burze 136 eur (v přepočtu 3451 korun), listopad vyjde na 150 eur. Loni přitom byla cena třetinová. Ještě razantněji se navýšily ceny plynu - dodávka na další tři měsíce stojí 65 a více eur za megawatthodinu, zhruba pětkrát více než před rokem.

Skupina Bohemia Energy je ročními tržbami ve výši 23 miliard korun největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku a donedávna fungovala také na Slovensku. V tuzemsku má na 800 tisíc odběrných míst.

"Dodávky energií bude pro vás zajišťovat takzvaný dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících 6 měsíců. Právo zajištění kontinuální dodávky prostřednictvím dodavatele poslední instance vám vzniká ze zákona a nemusíte se tak obávat přerušení dodávek do vašich odběrných míst," uvádí se dále na webu společnosti.

Největší otřes energetického trhu v Česku

Podle energetického konzultanta Jiřího Gavora se jedná o největší otřes energetického trhu u nás. "Doposud žádný takto velký dodavatel neukončil svou činnost. Pokud ukončí činnost některé další firmy na trhu, tak už jen menší," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz

Gavor dodává, že to klienti zkrachovalé Bohemia Energy se nyní dostávají do těžké situace. Ačkoliv přejdou od data ukončení firmy k dodavatelům poslední instance, ceny se jim zvýší. “Tito dodavatelé pro ně budou muset nakoupit energie už za současné vysoké ceny, a to se odrazí i v konečných cenách odběratelů,” upozorňuje odborník.

O úpadku Bohemia Energy v Česku spekulovali už ve středu ráno před oficiálním prohlášením firmy i někteří uživatelé, a to například na oficiálním facebookovém profilu dodavatele. "Co je pravdy na tom, že jste už i v ČR zkrachovali, jen jste to stále nedali vědět koncovým odběratelům (svým zákazníkům)," ptá se pod příspěvkem jedna z žen, její dotaz je ovšem ze strany společnosti ponechán bez odpovědi.

Konec u sousedů a sázka na burzovní ceny

Na slovenském trhu společnost pod názvem Slovakia Energy oznámila svůj konec už koncem září. Odchod zdůvodnila právě vývojem velkoobchodních cen energií, které v posledním období výrazně rostou, a také státní regulací cen. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík následně dodavatele označil za spekulanty a zkrachovance.

V Česku pak Bohemia Energy oznámila zdražování a klientům nabídla přechod na vysoké velkoobchodní ceny. "Všichni naši zákazníci budou mít na výběr buď dodávku za proměnlivou velkoobchodní cenu, nebo za pevnou ceníkovou cenu, která však bude výrazně vyšší, než na co jsme byli doposud zvyklí," prohlásil koncem září ředitel firmy Libor Holub.

Českým zákazníkům přitom Holub vzkázal, že pokud si dnes zafixují aktuální cenu na následující tři roky, mají jistotu, že jim vysoká cena zůstane. Při poklesu velkoobchodní ceny totiž podle něj dodavatelé zlevňovat nebudou, protože se budou obávat, že se zvýšení cen může opakovat.

"V takto nestabilním prostředí je nejlepším řešením dodávka za ceny krátkodobého velkoobchodního trhu. A to i přesto, že jsou tyto ceny aktuálně vysoké. Jakmile totiž dojde k cenové korekci, pokles se nejdříve projeví na tomto trhu a profitovat z něj budou právě zákazníci s tržními cenami," řekl Holub.

Energetický regulační úřad (ERÚ) naopak před velkoobchodními cenami opakovaně varuje. Takové nabídky mohou být podle něj nebezpečné právě ve chvíli, kdy ceny na burzách rostou, což se v současnosti děje.

"Ukázkovým negativním příkladem jsou například potíže španělských spotřebitelů, kde byly podobné smlouvy velmi rozšířené. Zdražení se u tohoto typu produktů promítá prakticky okamžitě do koncové ceny a je jen na spotřebiteli, aby burzovní vývoj neustále sledoval. Riziko rychlého zdražování totiž dodavatel plně přenáší na spotřebitele," upozorňuje úřad.

Jak postupovat po krachu dodavatele

ERÚ již minulý čtvrtek vydal prohlášení, ve kterém vysvětluje, jak fungují dodávky elektřiny zákazníkům právě po úpadku jejich dodavatele energie.

"Pokud Váš dodavatel energie fakticky ukončí činnost v důsledku neschopnosti finančně zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost Vás okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek," uvádí úřad.

Kdo jsou dodavatelé poslední instance, lze zjistit z následujícího přehledu:

Velcí zákazníci, u nichž přesáhla spotřeba plynu za posledních 12 měsíců 630 MWh, si ovšem musí nového dodavatele zajistit sami.

Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je pak nutné uzavřít do šesti měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek energií, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru, varuje ERÚ.

Po úpadku přijde zdražení

Krach dodavatele energie je nicméně spojený s přesunem velkého množství zákazníků, a tím i přetížení na trhu. Někteří dodavatelé energií už kvůli velkému náporu příjem zákazníků od konkurence dokonce zastavili, jiní nabídky pro ně výrazně zdražují.

Související Energetický regulační úřad prošetřuje možné nefér jednání tří dodavatelů energií

Jak uvedla agentura ČTK, klienty ve čtvrtek dočasně přestala přijímat například společnost MND, podle firmy je cílem zajistit všem stávajícím i novým zákazníkům dlouhodobě udržitelné a stabilní podmínky.

Největší firmy na trhu, jako je ČEZ nebo Pražská energetika (PRE), zákazníky nadále přijímají, nabízené podmínky pro nové zájemce jsou ale dražší než pro současné klienty.

Kvůli drahému trhu s elektřinou a plynem skončila nedávno firma 123ušetři.cz. Ta od konce září není schopná plnit své dodávky. Také Lumius ze Sviadnova u Frýdku-Místku na začátku října oznámil na webu, že musí přistoupit k „restrukturalizaci portfolia a reorganizaci své činnosti“.