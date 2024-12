Evropská unie se chystá na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a dost se bojí, říká v podcastu Evropa v souvislostech novinářka a šéfredaktorka serveru Euractiv.cz Aneta Zachová. "Brusel se bojí hlavně toho, co bude Trump dělat v obchodní politice," dodává a zmiňuje slibované zavádění dovozních cel, které by pro evropskou ekonomiku bylo tragické, vysvětluje.

Foto: EU V otázce Trumpova prezidentství a jeho možného dopadu na Evropu se podle Zachové často mluví hlavně o bezpečnosti. "Ale první Trumpův mandát měl na evropskou obranu docela pozitivní efekt, protože Evropa si konečně uvědomila, že nemůže pořád viset na Americe, začala se více orientovat sama na sebe," zmiňuje. V ekonomické otázce je to ale už mnohem horší. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu přestala Evropská unie téměř úplně obchodovat s Ruskem. Čínský trh je velmi nestabilní a nepředvídatelný a nyní hrozí, že se zhorší i vztahy mezi Washingtonem a Bruselem. Aktuálně.cz · Brusel americký trh potřebuje. Už teď s Trumpem vyjednává, říká novinářka "Pokud Trump opravdu zavede velká cla na evropské automobilky nebo na cokoliv, bude to problém. Evropa vyváží do Ameriky víc, než Amerika posílá do Evropy, tak to může být jako ztráta dalšího trhu. Pro evropskou ekonomiku to nevěští vůbec nic dobrého," popisuje. Evropské instituce proto už teď zahájily vyjednávání s americkou administrativou, protože Trump je známý tím, že se může jen snažit vyjednat lepší podmínky pro americké firmy. "Ta cla na Evropu má možná jen jako páku. Aby Evropu přesvědčil, aby se chovala jinak. Více se otevřela importu z Ameriky," dodává Zachová. Nová nejistá budoucnost Zdaleka to ale není jediná výzva, které musí nový Evropský parlament a nová komise čelit. "Voliči v květnových volbách jasně ukázali nespokojenost s dosavadním směřováním unie. A ačkoliv se proevropská většina udržela, je teď mnohem nestabilnější," míní Zachová. Novinářka Aneta Zachová | Foto: Martin Halama Když jednotlivé výbory schvalovaly nové eurokomisaře a eurokomisařky, zejména u největší lidovecké frakce docházelo k neshodám. "Oni vědí, že se vzájemně potřebují, aby mohli čelit krajnějším silám, které teď v Evropském parlamentu jsou. Takže ten střed zůstává." Evropská lidová strana je ale nyní lehce nevyzpytatelná, přiznává Zachová. "Co jsem mluvila s některými členy, třeba i českými europoslanci lidovecké frakce, tak i oni říkají, že moc nevědí, co třeba očekávat v momentě, kdy jim tam přistane nějaká choulostivá legislativa. Jestli se podaří udržet jednotu Evropské lidové strany, nebo jestli se bude štěpit." Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s šéfredaktorkou serveru Euractiv.cz Anetou Zachovou si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích.