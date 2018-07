Bannon si plní sen o populistické Evropské unii. Chce dotáhnout "trumpismus" do Bruselu

Trumpův exporadce Steve Bannon chce sjednotit pravicové a populistické strany v Evropské unii. Organizace s názvem The Movement by mohla ovlivnit už volby do Evropského parlamentu v roce 2019.

Brusel - Spolupráce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před rokem skončila v troskách, nyní se bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon poohlíží po Evropě. Washington chce vyměnit za Brusel.

Přímo v srdci Evropské unie plánuje založit nadaci na podporu pravicových myšlenek, populistických a protisystémových uskupení. Snaží se "prodávat trumpismus", shrnuje jeho cílovou skupinu server Foreign Policy.

Bývalý bezpečnostní poradce amerického prezidenta podle něj sní o tom, že populisté a pravicoví kandidáti ve stylu vlád v Itálii nebo Maďarsku se brzy ujmou moci i v dalších státech EU. A také získají silné postavení v jejích bruselských institucích.

"Pravicový populistický nacionalismus, to je to, co se stane. Ten bude vládnout," nechal se slyšet Bannon v hojně citovaném rozhovoru pro server Daily Beast.

Evropským populistům pomůže, ale bude i terčem

Bannonovou snahou je sjednotit pravý konec evropského politického spektra. To vše ještě před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou už příští rok v květnu.

"Je to člověk, který se prezentuje silnými prohlášeními, ale zároveň si hledá parketu, kde bude hrát v budoucnu. Do určité míry je motivován, aby nacházel spojence a rozšiřoval a posiloval tuto platformu," řekl Aktuálně.cz na adresu Bannona místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nezávislý, do roku 2017 za ANO).

"Bude cílit primárně na zájmy, které jsou mu bližší. Může tím nahrávat jiným populistickým silám, ale je v tom i jeho zranitelnost. Je to terč pro oponentní, 'standardní' síly," vysvětluje český europoslanec.

Bannonem založená organizace s názvem The Movement (v překladu Hnutí) by měla nabízet hlavně poradenství a výzkum. Tedy nástroje na to, jak vést kampaň a uspět. Měla by zájemcům poskytnout nabyté zkušenosti a dovednosti. V první fázi bude mít bruselská kancelář do deseti zaměstnanců.

Půjde o protipól liberálně orientované nadace Open Society amerického finančníka maďarského původu George Sorose.

Co se týče voleb do Evropského parlamentu v České republice, bude podle Teličky záležet i na tom, jak se k nim postaví tradiční strany. "Lidé chtějí vývoj, reformu, úsilí. (…) Pokud tradiční strany přijdou s něčím, co zaujme, mohla by čísla SPD, ale i ANO či komunistů padat," dodává.

EU čeká politické zemětřesení

Další z českých europoslanců Jan Zahradil (ODS) očekává, že květnové volby do Evropského parlamentu přinesou politické zemětřesení, ať už se v předvolební kampani Steve Bannon angažuje, nebo ne.

"I bez ohledu na jeho angažmá a zmíněnou nadaci si myslím, že volby do Evropského parlamentu budou znamenat zemětřesení. Klasické proudy ztratí, eurokritické procesy nabudou na síle," předpovídá Zahradil, který je v parlamentu členem Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

"Ty proudy jsou dva. Mírný, kam počítám nás, a radikální, jako je paní Le Penová (francouzská politička - pozn. red.). My se v projektu pana Bannona angažovat nebudeme," vysvětluje europoslanec s tím, že zemětřesení je už nicméně potřeba. Politická scéna podle jeho slov stagnuje příliš dlouho. "To prostě musí skončit," říká Zahradil.

Bannonův americký sen o Evropě

Steve Bannon v poslední době absolvoval sérii schůzek v Evropě, kterou označil za velký úspěch. "Bylo to tak úspěšné, že začneme hledat personál," řekl serveru Daily Beast. "Budete mít jednotlivé národní státy s vlastní identitou, s vlastními hranicemi."

V květnu se podíval i do střední a východní Evropy, včetně České republiky. Svůj pohled na svět prezentoval přímo v Žofínském paláci v Praze. V Budapešti si pak podal ruku se svým "fanouškem", maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Bannon v minulosti více či méně spolupracoval s řadou populistických a krajně pravicových stran v Evropě, včetně Národního sdružení Marine Le Penové (dříve Národní fronta), německé extremistické a zároveň nejsilnější opoziční strany AfD nebo s italskými stranami Hnutí pěti hvězd a Liga.

Právě o italské volby se velmi zajímal, označil je za "čirý populismus". "Italové toho udělali víc a za kratší dobu, než udělali Britové pro brexit nebo Američané pro Trumpa," pochválil je tehdy ve vyjádření pro americký list New York Times.

Právě referendum o brexitu v červnu 2016 podle Bannona položilo bytelné základy pro "revoluci" na starém kontinentu.

Bannon také vystoupil na pódiu i s vůdkyní francouzské ultrapravice Marine Le Penovou. Právě tato událost ho údajně inspirovala k nynějšímu snu. "Tato myšlenka mě nenapadla, dokud mě Marine Le Penová nepozvala, abych promluvil v Lille pro Národní frontu," uvedl Bannon. Na jeho dotaz, co má povídat, mu údajně odvětila: "Vše, co musíte říct, je, že nejsme sami."

V rámci Evropského parlamentu si Bannon vysnil "superskupinu", která by mohla po volbách v květnu 2019 zahrnovat až třetinu všech europoslanců. Šéfka frakce německé AfD Alice Weidelová Bannonův nápad označila za "vzrušující a ambiciózní", uvedl německý server Deutsche Welle.

Bannonova idea, že americké síly sjednotí evropské populisty, ale zdaleka neoslovila všechny jejich členy. Už proto, že řada z nich kritizuje Spojené státy, připomíná britský server BBC.

"Steve Bannon se snaží prodat trumpismus Východoevropanům - ale sdílené ideologie tvrdě umírají, když narazí na ekonomickou a vojenskou realitu," popisuje pro změnu Bannonovu cestu server Foreign Policy.

Bannon, bývalý šéf ultrakonzervativního serveru Breitbart News, proslaveného silnou protiimigrační rétorikou, si pozici hlavního Trumpova stratéga vydobyl díky své práci během magnátovy předvolební kampaně. Vydržel v ní ale pouze sedm měsíců. S Trumpem se rozhádali, když například kritizoval prezidentovu politiku vůči KLDR.

