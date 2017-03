Evropská unie neplní dohodu o uprchlících, Turecko ji přehodnotí, hrozí Erdoganův ministr

před 8 minutami

Evropská unie nedodržela jediný slib z migrační dohody, kterou uzavřela s Tureckem. Tvrdí to turecký ministr pro evropské záležitosti Ömer Çelik. Podle něj naopak Ankara své závazky dodržovala, a tak by měla smlouvu přehodnotit. "Nevidím jediný důvod, proč by mělo Turecko dál dohodu dodržovat," prohlásil Çelik. Podle něj je jasné, že unijní státy neumožní Turecku bezvízový styk. Výměnou za to přitom Turecko zastavuje běžence ze Sýrie při cestě přes moře do Evropy. Mezi Tureckem a Evropskou unií se v posledních dnech vyostřují vztahy. A to hlavně po roztržce s Nizozemskem, které turecký prezident Erdogan nařkl z "nacistických tendencí".

autor: ČTK