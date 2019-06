Evropská unie a Mercosur po téměř 20 letech dosáhly dohody o volném obchodu

Zástupci Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur se dohodli na podobě smlouvy o volném obchodu, na které pracují už téměř dvě desetiletí. Dosažení dohody oznámil na twitteru předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, jde podle něj o historický okamžik. Mercosur tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Dohoda by měla vytvořit největší zónu volného obchodu na světě, uvedla agentura DPA.

Jednání o smlouvě začala v roce 2000. Na intenzitě nabrala, když v důsledku zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem zamrzly obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ta následně obrátila pozornost na další velké ekonomiky a už se jí podařilo uzavřít obchodní dohody s Japonskem či Mexikem.

"Obchodní dohoda s Mercosurem je hotova! Je to historický okamžik. Uprostřed mezinárodního obchodního napětí vysíláme jasný signál, že podporujeme obchod, který stojí na pravidlech," napsal Juncker na svém twitterovém účtu. Dodal, že jde o největší obchodní dohodu, jaké kdy EU dosáhla.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro označil smlouvu za "jednu z nejdůležitějších obchodních dohod všech dob". Dohoda bude podle Evropské komise pokrývat zhruba 780 milionů lidí a upevní politické a ekonomické vztahy EU se zeměmi Mercosuru.

Export z Evropské unie do zemí Mercosuru loni dosáhl zhruba 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), opačným směrem putovalo zboží v hodnotě téměř 43 miliard eur. Mercosur vyváží do EU zejména potraviny, nápoje a tabák, zatímco EU dodává do Mercosuru hlavně stroje, dopravní zařízení, chemikálie a farmaceutické produkty. Dohoda by měla díky odbourání cel a dalších obchodních bariér přinést značné úspory.

"Tato dohoda ušetří evropským podnikům přes čtyři miliardy eur ročně - čtyřikrát tolik co naše dohoda s Japonskem," uvedla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Komisařka už dříve uvedla, že uzavření dohody s Mercosurem je její nejvyšší prioritou. Schvalování smlouvy v rámci EU by ale mohlo být komplikované, protože Francie i některé další členské země se obávají prudkého růstu dovozu hovězího.

Ochránci přírody, jejichž vliv v Evropském parlamentu po květnových volbách vzrostl, navíc varují, že dohoda by mohla posílit snahy o další kácení lesů. Dohodu musejí schválit jednotlivé členské země EU i Evropský parlament.