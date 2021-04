Ve většině zemí EU vloni klesla naděje dožití, v devíti státech včetně Česka o rok

V naprosté většině zemí Evropské unie vloni meziročně klesla naděje dožití. V devíti zemích, a to včetně České republiky, ukazatel klesl ve srovnání s rokem 2019 o jeden rok a více, ukázaly údaje evropského úřadu Eurostat. Mírný růst naděje dožití zaznamenaly jen Dánsko a Finsko. V posledních desetiletích naděje dožití v západní Evropě neustále rostla, její pokles je od 60. let výjimečným jevem.

Nejvyšší pokles zaznamenalo Španělsko, kde se naděje dožití snížila o více než rok a půl, informoval ve středu Eurostat. O zhruba rok a půl klesla také v Bulharsku, Litvě, Polsku a Rumunsku. V České republice indikátor zaznamenal propad o jeden rok. České děti narozené v roce 2020 by se tak měly v průměru dožít 78 let a čtyř měsíců. To je stejný údaj jako v roce 2013. O jeden až dva měsíce se naděje dožití zvýšila v Dánsku a Finsku.

Naděje dožití uvádí předpokládaný věk, kterého se dožijí děti narozené v daném roce. Údaj výrazně ovlivňují stav zdravotnictví, životního prostředí, ekonomiky či bezpečnostní situace v zemi.

Kvůli chybějícímu údaji z Irska Eurostat nezveřejnil unijní průměr za loňský rok. Ten však bude takřka jistě nižší než v roce 2019, kdy unijní naděje dožití činila 81 let a čtyři měsíce. V České republice byl tehdy údaj o dva roky nižší. V letech 2010 až 2019 se unijní údaj zvýšil o rok a půl.

V roce 2019 byl údaj nejvyšší ve Španělsku, kde dosahoval 84 let. Letos je Španělsko druhé společně s Itálií a Švédskem. V těchto třech zemích ukazatel dosáhl 82 let a pěti měsíců. Nejvyšší byl na Maltě s 82 lety a osmi měsíci. Nejnižší byl v Bulharsku se 73 lety a osmi měsíci a v Rumunsku se 74 lety a třemi měsíci.

Naděje dožití se v posledních desetiletích v evropských zemích zvyšovala. Od 60. let v západní Evropě rostla každé desetiletí i o dva roky, v posledních dekádách se ale růst zpomaloval. Eurostat poukázal, že pokles byl zaznamenán v době, kdy státy Evropské unie čelily pandemii covidu-19.

Letos Eurostat uvedl, že během trvání epidemie v loňském roce, a sice od března do prosince, zemřelo o 580 000 lidí více, než činil průměr z předchozích let.