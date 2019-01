Hodiny do klíčového hlasování: Mayová tlačí na poslance, brexit se může odsunout

Evropská unie očekává, že Británie požádá o odsunutí termínu brexitu z dosavadního 29. března. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník The Guardian, podle kterého by se mohl odchod Británie z EU odložit přinejmenším do července. Irská rozhlasová a televizní stanice RTÉ uvedla, že EU zveřejní dopis se zárukami, které se budou týkat takzvané irské pojistky, jedné z nejvíce sporných součástí dohody o brexitu. O dohodě, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová s Bruselem, má Dolní sněmovna britského parlamentu hlasovat již v úterý.

Podle The Guardian se Evropská unie tváří v tvář očekávané porážce premiérky Mayové při úterním hlasování připravuje na "technické" odsunutí brexitu, a to přinejmenším do července.

Vysoce postavený unijní zdroj britskému listu řekl, že v případě, že by britská premiérka EU informovala, že potřebuje více času, aby přesvědčila parlament o dohodě, "nabídneme technické prodloužení až do července". Podle dalších zdrojů by se mohl v případě potřeby termín brexitu posunout i vícekrát, pokud by se v Británii konaly předčasné volby nebo bylo vypsáno nové referendum o setrvání země v EU.

Premiérka Mayová poslední hodiny do hlasování využije k tomu, aby přesvědčila poslance, aby její dohodu o brexitu podpořili. Podle BBC bude varovat, že parlament raději brexit zablokuje, než aby dovolil Velké Británii odejít z EU bez dohody.

Podle irské stanice RTÉ hodlá Evropská unie zveřejnit dopis, ve kterém budou záruky ve vztahu k takzvané irské pojistce. Ta má zajistit, aby na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU, nevznikl po brexitu přísný hraniční režim. Zároveň je pojistka jednou z nejspornějších součástí brexitové dohody. Řada britských poslanců v ní totiž vidí riziko dlouhodobého připoutání Británie k unijním strukturám.

Unie v dopise podle RTÉ zdůrazní, že aktivace pojistky není řešením, které si Brusel přeje, že pojistka nepodkopává Velkopáteční dohodu, která v 90. letech ukončila sektářské násilí v Severním Irsku, ale i to, že není pokusem EU "anektovat" Severní Irsko. Unijní dopis zároveň znovu zopakuje, že Unie nehodlá opět otevřít jednání o brexitové dohodě, informovala irská veřejnoprávní stanice.

V úterý večer by se mělo v britském parlamentu hlasovat o dohodě, kterou vyjednala vlády premiérky Mayové se zástupci evropské sedmadvacítky. Všeobecně se očekává, že poslanci dohodu odmítnou. Podle dodatku, který Dolní sněmovna schválila minulý týden, by měl kabinet nejpozději do tří zasedacích dnů přijít s alternativami dalšího postupu.

Pokud by poslanci dohodu odmítli a Mayová nepožádala o odsunutí brexitu, hrozí, že Spojené království 29. března opustí EU bez vzájemně uspořádaných vztahů. Podle agentury Reuters se dnes Mayová chystá říct, že je nyní zablokování brexitu pravděpodobnější než odchod Británie z EU bez dohody.

Video: Britové se připravují na brexit. Simulují dopravní zácpu u Doveru